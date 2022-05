Stanivuković predlaže vanrednu sjednicu o gradskom prevozu, prevoznici smanjuju broj polazaka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas da će predložiti vanrednu sjednicu Skupštine Grada na kojoj će tema biti javni prevoz u Banjaluci.

"Ne mogu zakazati, ali ću predložiti" rekao je Stanivuković dodajući da time što skupštinska većina odlaže raspravu o ovom problemu on neće biti riješen.

Stanivuković je objasnio da ostaje pri prijedlogu da se poveća cijena karte za 15 odsto i da grad sufinansira karte za najugroženije kategorije stanovništva (penzioneri, đaci, porodice sa četvoro i više djece).

Ovaj prijedlog je ranije odbila odbornička većina.

Predložio je da se odbornici skupštinske većine odreknu svojih naknada i da će ta sredstva grad iskoristiti da "isfinansira prevoz 100 odsto."

Podsjećamo, banjalučki prevoznici juče su Gradskoj upravi uputili inicijativu za sazivanje hitne vanredne sjednice na kojoj bi trebao da se donese novi cjenovnik o voznim kartama na području grada.

Direktor "Autoprevoza" Dejan Mijić juče je najavio i redukciju linija, koja će se odnositi na skraćivanje posljednjih polazaka za sat vremena dnevno.

"U srijedu 4. maja saobraćaj će biti obustavljen od 20 do 21 čas. Obustave će biti nastavljene i narednih dana, te će 5. maja biti od 20 do 22 časa, 6. maja od osam do devet i od 20 do 22 časa, dok će tokom vikenda i 9. maja saobraćati u normalnom režimu", rekao je Mijić.

Navodi i da će 10. maja doći do rigoroznije obustave saobraćaja i to od osam do 10 časova i od 20 do 22 časa.

