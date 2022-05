Šarović reagovao na pisanje CIN-a: Imamo dvije nekretnine u Beogradu

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović reagovao je na pisanje CIN-a gdje se navodi da u Beogradu ima šest neprijavljenih nekretnina, koje nisu navedene u imovinskim kartonima. Naime, Šarović tvrdi da ih ima "samo" dvije.

Izvor: Vedran Ševčuk - Mondo

Šarović se danas oglasio na društvenim mrežama i donekle demantovao članak koji je objavio Centar za istraživačko novinarstvo (više na linku).

Potvrdio je da njegova supruga Stojanka i on imaju dvije nekretnine u Beogradu, za koje kaže da nema problem da dokaže njihovo porijeklo.

Međutim, Šarović nije precizirao o kojim nekretninama se radi i na kojim lokacijama.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Šarovićem, ali on nije bio dostupan za komentar.

Ipak, Šarović je za portal Buka dao više informacija o nekretninama i njihovom neunošenju u imovinske kartone.

Prvo je rekao da većina stvari objavljenih o njegovoj imovini u Srbiji nije istinita i da ono što posjeduje njegova supruga nije nikakva tajna.

„To je nešto što ja u onom obrascu kada sam prijavljivao 2015. godine te nekretnine nisu bile na supruzi. U vlasničku strukturu to je uknjiženo poslije 2015. godine, uključujući i drugi manji stan od 30 i nešto kvadrata. Sa te strane je potpuno sve jasno. To su dvije jedine nekretnine koje postoje na suprugino ime“, kaže Šarović.

Što se tiče kuće on kaže da je to kuća koja je bila u vlasništvu njegove supruge sa bratom, a koja je prodata.

Za zemljište koje je na njegovoj supruzi on kaže da su to male parcele po nekoliko kvadrata i nema razloga da to prikazuje.

On opet tvrdi da nije unio imovinu supruge jer ona nije zvanično bila uknjižena do 2015. godine kada je, kako navodi zadnji put popunjavao imovinski karton.

Ipak, sudeći prema zvaničnim dokumentima, Mirko Šarović je posljednji put imovinski karton popunjavao 2018. godine, kada je takođe izostavio da upiše imovinu koja je u vlasništvu njegove supruge i to u rubriku koja je navedena u formlaru, za koju Šarović danas tvrdi da nije postojala.

(Mondo/Buka)