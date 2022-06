Stigle reakcije iz Srpske na Šmitovu odluku

Iz Republike Srpske stižu oštra reagovanja na odluku njemačkog diplomate Kristijana Šmita da nametne odluku o finansiranju predstojećih Opštih izbora u BiH

Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Podsjećamo, Kristijan Šmit, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, rekao je danas da je donio odluku da Centralnoj izbornoj komisiji BiH bude prebačeno 12,5 miliona KM.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je odluka Kristijana Šmita poraz međunarodne zajednice i da se njome destabilizuje BiH.

"Ovo je poraz međunarodne zajednice, nije naš. Ovo je naša pobjeda, jer pokazujemo da BiH ne može, a stranci pokazuju da su sve, što su do sada uradili, pogrešno uradili i da je i ova odluka, samo jedna u nizu pogrešnih odluka koja je donesena", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je zgađen nakon posljednje odluke koju je donio Šmit, da se njome destabilizuje BiH, kao i da šalje poruka i signal da su oni spremni da idu do kraja, da kreiraju liste, odlučuju ko će ići na izbore, a ko neće.

"To su naši izbori, naše pare, nisu njihove. Ako taj Šmit ima novac da to kao fizičko lice doznači niko mu ne brani da pomogne, da daje donaciju. Nisam razočaran, nisam rezigniran, jednostavno sam zgađen na sve. Pogotovo na te njihove takve odluke i ponašanje", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Dodik je ponovio da Šmit nije priznat, da u vezi sa njim nema konsenzusa i da nema ni bonskih ovlaštenja, jer je to bilo blefiranje i kada su ih donijeli.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da je posljednja odluka Kristijana Šmita o finansiranju izbora dokaz da je BiH još daleko od samostalnosti u donošenju odluka.

Borenović je rekao novinarima u Sarajevu da nametnute odluke nisu odraz dobrog stanja u društvu.

On je dodao da je odgovornost unutar BiH, te da do te odluke nije trebalo ni doći.

"Savjet ministara je trebao sam da obezbijedi sredstva u skladu sa zakonom, a ne da ovo ide u neku vrstu utakmice i busanja u prsa sa Šmitom i međunarodnom zajednicom. Ovo pokazuje da domaća vlast nije u stanju da obezbijedi sredstva i usvoji budžet", rekao je Borenović i dodao da je time "dat alat u ruke najpoznatijem turisti u BiH".

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da je današnja odluka Kristijana Šmita da nametne finansiranje izbora u BiH samo način dodavanja ulja na vatru, komplikovanja stvari u BiH i pojačavanja krize.

On je rekao da je vrlo čudno što je Šmit nametnuo odluku o finansiranju izbora kada je Savjet ministara već obezbijedio novac za izbore što, kako kaže, izaziva vrstu sumnje u njegove namjere ili predstavlja način da se pokaže neka sila.

"Da poruče da možda hoće da nas bičuju na neki način, da uvode neku vrstu političkog aparthejda. Da je to učinio prije pet dana, prije nego što je Savjet ministara napravio tu realokaciju sredstava iz RAK-a, pa da čovjek razmišlja, nego zašto je to učinio danas samo on zna", rekao je Stevandić.

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je danas Srni da međunarodni faktor od početka želi da bude involviran u izborni proces, što podrazumjeva i projektovane izborne rezultate.

"Sve su prilike da će biti tako", rekao je Čavić.

Za Šmitove navode da bi zemlja, koja želi da se pridruži EU sama trebalo da obezbijedi provođenje izbora, Čavić je rekao da je to cinično obrazloženje, jer je BiH obezbjedila ta sredstva.

"Ova zemlja obezbijedila je sredstva za finansiranje izbora i to na način koji je poprilično problematičan, jer se radi o sredstvima iz rezerve poveučena od Regulatorne agencije za komunikacije, realokacijom sredstava s obzirom na to da budžet zajedničkih institucija nije usvojen", podsjetio je Čavić.

Prema njegovim riječima, ako neka zemlja želi u Evropu, mora poštovati svoj ustav, a onda i zakone koje proizilaze iz ustava, što se u BiH ne dešava, već se svakodnevno narušava i ne poštuje Ustav.

Predsjednik NPS-a Darko Banjac izjavio je danas Srni da je Kristijan Šmit prekršio sve povelje UN i evropske konvencije, ukoliko je nametnuo odluku o finansiranju izbora u BiH, i da ne zna ko će i kako tu odluku sprovesti.

"Baš me to interesuje bez obzira da li je riječ o mojim koalicionim partnerima ili onim koji to nisu", rekao je Banjac.

On je postavio pitanje u kojoj evropskoj zemlji može neimenovani zvaničnik druge zemlje da nametne bilo kakvu vrstu zakona, pogotovo da raspolaže budžetom i finansijama.

Banjac je napomenuo da ni u jednoj zemlji EU to ne može da uradi niko osim parlamenta i zakonom propisanih procedura.

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je Srni da je posljednja odluka Kristijana Šmita o finansiranju izbora još jedna potvrda da BiH nema suverenitet, da je protektorat i da je neophodno naći način da se stane na put nametnutim odlukama visokih predstavnika.

Nešić smatra da je neophodno naći način da se stane na put nametnutim odlukama visokih predstavnika, naročito onog koji nema legitimitet, jer nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN. pa samim tim i nije visoki predstavnik.