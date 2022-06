Šulić: Registracija mladih za novčanu podršku počinje do kraja mjeseca

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić najavio je da že uskoro početi registracija mladih za podršku države od 100 KM.

Kod mladih ljudi se prepoznaje iskreni patriotizam i neskrivena ljubav prema Republici Srpskoj i ona je vidljiva na svakom koraku, te zbog toga i novčanu podršku Vlade Republike Srpske treba posmatrati kao znak zahvalnosti njihove države prema svim mladima koji su dobri učenici i studenti, dobri radnici i pošteni građani, rekao je Srni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić.

Šulić je naglasio da do kraja mjeseca počinje registracija mladih za novčanu podršku od 100 maraka koja će se obavljati preko softvera koji kreira Ministarstvo finansija Republike Srpske, a početak isplate je planiran za prvu polovinu jula.

"Ono što me posebno raduje je to što su insittucije Srpske spremne da do kraja godine u još najmanje jednom navratu na ovaj način podrže svoje mlade", istakao je Šulić.

