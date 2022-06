SNSD glasao protiv prijedloga o ukidanju akciza jer nisu uvjereni da bi gorivo pojeftinilo

Predstavnički dom parlamenta BiH danas nije prihvatio prijedlog poslanika Saše Magazinovića (SDP) i Branislava Borenovića (PDP) da se na dnevni red današnje sjednice uvrsti tačka o ukidanju akciza na gorivo.

Izvor: FENA/Harun Muminović

Njihov prijedlog nije imao entitetsku većinu, jer taj prijedlog nisu podržali poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz Republike Srpske.

"Mi smo za ukidanje akciza na gorivo, ali mene niko do sada nije uvjerio da će ukidanjem akciza gorivo biti jeftinije", kazala je poslanica SNSD-a Snježana Novaković Bursać, koja je glasala protiv ovog prijedloga.

Magazinović joj je odgovorio da je logično da će gorivo na benzinskim pumpama biti jeftinije za iznos akciza koje budu ukinute.

"Kakvi genijalci. Ukidanje akciza od Doma naroda parlamenta BiH čekamo 110 dana ili 2.640 sati. Kaže Bursać da će podržati ukidanje akcize kad budu sigurni da će ukidanjem akcize gorivo pojeftiniti. I glasa protiv", naveo je Magazinović.

Saša Magazinović (SDP) : "Ovo je politička bahatost. Izbori su im ipak važniji od ukidanja akciza "pic.twitter.com/YkvkaQscRf — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA)June 27, 2022

Podršku u Predstavničkom domu nije dobio ni prijedlog Denisa Zvizdića iz "Naroda i pravde" da se na dnevni red sjednice uvrsti inicijativa, kojom bi se zadužio Savjet ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa kod uvoza robe i to za eurodizel, lož ulje i benzin 95 i 98.

On je naveo da ta inicijativa ima elemente visoke hitnosti, jer bi njeno usvajanje dovelo do nižih cijena goriva već naredni mjesec, te da bi se pozitivno odrazilo na sve građane Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da bi jeftinije gorivo uticalo i na cijene pojedinih drugih roba.

"BiH je skoro jedina zemlja u regionu koja ima ovakvu carinsku stopu na uvoz nafte", kazao je Zvizdić.

(Mondo/Beta)