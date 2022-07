Dodik: Nećemo se zbog Britanaca svađati sa Rusijom

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je "danas u BiH opet najezda muslimanskog nacionalizma najokorjelije vrste" i da "su oni jedinstveni u tome da ne treba da postoji Republika Srpska".

Izvor: Siniša Konjević/Srna

"Nepostojanje Republike Srpske na ovim prostorima jednako je nepostojanju srpskog naroda i oni to savršeno dobro znaju", rekao je Dodik.

On je istakao da to najbolje pokazuje status Srba u Federaciji BiH gdje su trajno omalovaženi, oteta im je imovine, izgubili su svoje kuće, zeljište, svoje šume i ne mogu da dođu do svojih stanova u Sarajevu ili na nekim drugim mjestima.

Dodik je u obraćanju na obilježavanju 80 godina od Bitke na Kozari rekao da je borba srpskog naroda te 1942. godine i 90-tih godina identična borba.

"Mi znamo da kad nemamo državu i kad nemamo svoje policajce, doktore i druge, da nemamo ni svoje slobode", istakao je Dodik.

On je naveo da je Republika Srpska snažno napadnuta od potomaka onih koji su 1942. godine ovaj narod sveli u Jasenovac i pobili.

"Oni danas kažu da nam ne treba Republika Srpska, da mi pregonimo u nečemu što je, kako oni kažu, nacionalizam, zabranjujući nam da budemo patriote, da se osjećamo, pripadamo narodu iste vjere, kulture, jezika i pisma. Oni hoće da mi budemo neka uniformisana masa građana koji nemaju svoju istoriju jer će lakše zaboraviti zločine svojih predaka ovdje i neće biti ovakvih komemoracija", ukazao je Dodik.

On je upitao kako ovi narodi mogu da žive u BiH ako nisu mogli da žive u Jugoslaviji.

"Mi nemamo razloga da vjerujemo u BiH i da vjerujemo političkom Sarajevu, nemamo razloga da vjerujemo da je to održivo. Mi moramo da jačamo i gradimo našu Republiku u uvjerenju da je ona jedina garant da živimo ovdje i da ćemo ovdje ostati. Republika Srpska baštini najznačajnije vrijednosti naše borbe za slobodu", naglasio je Dodik.

On je dodao da su Srbi ponosan i karakteran narod i da Srbin nije nikada prihvatio da bude pokoren, a da se ne bori.

Prema njegovim riječima, sve vrijeme nakon Dejtonskog sporazuma aktivnost međunarodnog faktora je bila uperena protiv Republike Srpske.

"Zaustavili smo to, trpimo određene stvari, moje jeste da trpim, čak negdje imam ponosa što imam sankcije SAD i Velike Britanije", naveo je Dodik.

On je dodao da neće ni da ide tamo i da tamo nema imovine.

"Mi sada zbog Britanaca treba da uđemo u konflikt sa Rusijom, e pa nećemo, naravno da nećemo uvesti Rusiji sankcije", istakao je Dodik.

On je rekao da Britanci uvijek pred izbore šalju specijalce i da je 2018. bila ovdje njihova jedinica da pokuša da napravi ono što njima treba i dodao da je tu opasnost.

"Pomalo sam umoran od svega, ali ono što se nudi kao alternativa sigurno su propast Republike Srpske i zato moramo još jednom da idemo zajedno. Želim da kažem da treba da budemo okupljeni", rekao je Dodik.

On je dodao da ima onih koji neće da budu okupljeni.

"To su oni isti karakteri koji su za vrijeme ustaške vlasti Ante Pavelića sve vrijeme rata bili u njegovoj vladi i u njegovoj vojsci. Bilo je Srba generala i Srba ministara. Te Srbe imamo i danas i zato moramo razumjeti ovo vrijeme", naveo je Dodik.

