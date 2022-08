SDS na izbore izlazi pod sloganom "Živjećeš bolje"

Srpska demokratska stranka na predstojeće izbore izlazi sa sloganom "Živjećeš bolje", saopštio je danas predsjednik stranke Mirko Šarović.

"Želimo da poručimo građanima da može bolje, da Republika Srpska može biti bolje mjesto za život, da plate i penzije mogu značajnije rasti, da položaj boraca, penzionera, mladih ljudi može biti bolji. Da možemo da kreiramo programe kako bi omogućili svim nezaposlenim majkama da rade. To je najveći patriotizam. Da ostanemo ovdje i da živimo bolje“, poručio je Šarović.

On kaže da aktuelna vlast 15 godina za loš život ljudi upire prstom na strane sile, naizgled se svađajući sa drugim entitetom dok nam svima gura ruku u džep.

"Ova vlast ne haje da li narod ima hljeba da jede i dovoljno novca lijek da kupi. Jedino što ih zanima jeste pljačka. Naš narod sve to vidi i sve mu je jasno. I ne samo to, naš narod to neće više da trpi", naglasio je Šarović.

Predsjednik SDS je naglasio da je SDS sposoban pružiti perspektive boljeg života građanima, podići plate i boračke naknade, otvoriti nova radna mjesta.

"Želimo da nam mladi ostanu ovdje, da u Republici Srpskoj pronađu svoju sreću i blagostanje, a ne da odlaze u inostranstvo gdje će njihova djeca a naši unuci jedva da natucaju srpski i da ne znaju na mapi da pokažu srpske zemlje. Očekujemo da će nas napadati u kampanji, govorite da smo ovakvi i onakvi ali nas to zaustaviti neće jer mi znamo da se Srpska brani poštenjem i davanjem svega od sebe da naš narod živi bolje. Pobjeda je naša", zaključio je Šarović.

Promociji slogana SDS prisustvovali su i Milan Perović nosilac liste u Izbornoj jedinici 2, Milan Kasapović, nosilac liste u IJ5 i Gorica Šubara kandidatkinja u IJ9.

