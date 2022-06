Stanivuković: Poštujem dogovor stranaka, ne bih ugrozio kandidaturu Mirka Šarovića

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković komentarisao je glasine da je on mogao biti kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, a u izjavi za Mondo, zvanično je podržao kanidaturu Mirka Šarovića za tu funkciju.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Stanivuković kaže da su se te informacije pojavile" zbog popularnosti i dobrih rezultata" koje su Jelena Trivić, potpredsjendica PDP-a i kandidat za predsjednika Srpske na predstojećim izborima i on ostvarili u dosadašnjem mandatu.

"Jedan dio ljudi koji se bavi politikom je u tom trenutku, pretpostavljam, bio slobodan da analizira koja je najbolja dobitna kombinacija za izbore. Postoji jedan dio političkog mijenja unutar opozicionih redova, koji je na bazi rezultata koji smo Jelena (Trivić) i ja imali na lokalnim izborima ocijenjio da smo dobri kanidati, a zaista smo bili jedan kvalitetan tandem. Na osnovu toga neko je smatrao da je to pobjednička formula i za ove izbore koji dolaze", kaže Stanivuković za Mondo.

Radujem se što je SDS, nakon dužeg procesa, došao do izbora kanidata za kojeg su uvjereni da može da pobijedi.

Napomenuo je da je priča o njegovoj kandidaturi prošlosti, te da on neće ugroziti kandidaturu Mirka Šarovića.

"O tome da se moje ime spominjalo dalo se razgovarati juče i prekjuče, a danas je to već prošla priča. Drago mi je da postoje ljudi u politici koji poštuju moj politički rejting i podršku u narodu za koje smatraju da je jedan ozbiljan resurs i to mi predstavlja zadovoljstvo. S druge strane, ja sebi ne bih dao za pravo da narušim nečiji politički izbor i pravo da biraju svog kanidata koje ima SDS", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Stanivuković kaže da Mirko Šarović ima bezuslovnu podršku i njega, ali i PDP-a čiji je član.

"Ono što jeste realno da je davno usaglašeno da jednog kandidata daje PDP, a drugog SDS. Srpska demokratska stranka je juče jednoglasno podržala Mirka Šarovića iza kojeg svi stojimo jednoglasno punim kapacitetima. To je naša zajednička odluka, kao što SDS daje punu i iskrenu podršku našem (PDP) kandidatu Jeleni Trivić. Tako i ja, kao gradonačelnik i član PDP-a, da ne dođe do bilo kakvih insinuacija, dajem iskrenu podršku i stojim uz kandidaturu gospodina Šarovića. Radujem se što je SDS, nakon dužeg procesa, došao do izbora kanidata za kojeg su uvjereni da može da pobijedi. Meni kao gradonačelniku ispred PDP-a ostaje da svim svojim kapacitetima stanem uz takvu odluku", navodi on.

(MONDO)