Šarović: Žao mi je što je Miličević odustao od kanidature (FOTO/VIDEO)

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović, pred održavanje današnje sjednice stranke, nije htio da potvrdi svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH i poručio da na današnjem zasjedanju imaju važnije teme od odabira kandidata.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Šarović kaže da ni SNSD, kao njihova glavna konkurencija, nije objavio kanidate dok Miličević u svom pismu ističe da se zalagao da objava kandidata bude ranije.

"Milan je inače smatrao da smo kandidate trebali objaviti mnogo ranije, ali preovladalo je to što naša glavna konkurencije nije izašla sa kanidatima i mi to pratimo. Imamo još mjesec dana do roka. Tako, danas pitanje inokosnih funkcija neće biti u fokusu našeg interesovanja", rekao je Šarović.

Šarović kaže da će na današnjoj sjednici Predsjedništva SDS-a biti riječi o poslaničkim listama za Narodnu skupštinu RS i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

"Žao mi je što je Milan odustao. Ovo je proces koji je kod nas trebao da traje još izvjesno vrijeme (misli na neobjavljivanje imena kandidata). Mi danas nećemo razgovarati o finalu tog procesa, imamo mnogo posla oko poslaničkih lista u izbornim jedinicama i za Narodnu skupštinu i za Predstavnički dom".

Šarović je spomenuo da će kandidat za člana Predsjendišta BiH biti neko od članova Predsjedništva SDS-a, ne precizirajući ko je u pitanju.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

"Ko će na kraju da ponese tu tešku obavezu, vidjećemo. Neko od nas, odnosno članova Predsjedništva sigurno hoće. Milan Miličević je moj prvi saradnik i jedan sjajan čovjek i načelnik. Zajedno ćemo se dogovarati o stvarima koje se tiču izbornog procesa da bi se što bolje pripremili za predstojeće izbore. Nema tu bilo kakve ljutnje, vidjećemo ko može da odgovori ovom izazovu, što je najvažnije. Kao šef stranke nosim najveću odgovornost bio ili ne bio kandidat za ovu funkciju. Svi ćemo biti zajedno, ali ko će da nosi tu prvu palicu vidjećemo", rekao je Šarović.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Podsjećamo, u pismu upućenom Predsjedništvu stranke Miličević je, između ostalog rekao, da ga je Šarović zamolio da povuče svoju kandidaturu da se ne bi "izazvale podjele u stranci". Međutim, Šarović je demantovao ove navode, rekavši da mu je ponudio drugačiji prijedlog.

"Na prošloj sjednici Predsjedništva lično sam mu (Miličeviću) rekao 'molim te imaš nekoliko dana, vidi možeš li da preuzmeš tu odgovornost i svi ćemo da stanemo iza tebe. Ukoliko misliš da možeš to da poneseš nema potrebe da idemo i da se preglasamo na Glavnom odboru, idemo sa jednim kandidatom'. To je bila moja ponuda njemu, koja je fer i korektna", rekao je Šarović.

(MONDO)