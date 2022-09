SNSD u Brodu: Dodik najavio izgradnju brzog puta do Dervente

Lider SNSD-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras u Brodu da je u ovu lokalnu zajednicu, dok je SNSD bio na vlasti, uloženo dva puta više sredstava nego što Brod ima budžet.

Izvor: Twitter/Milorad Dodik

Dodik je naveo da svaki put kada SNSD nije u Brodu na vlasti opština padne u dugove i dodao da je za vrijeme osmogodišnjeg mandata načelnika Ilije Jovičića /SNSD/ u ovoj lokalnoj zajednici uloženo 28 miliona KM iz budžeta Srpske.

"Dolazio sam kada nije bilo nijedne svjetiljke, ali smo doveli Ruse i aktivirali `Rafineriju`. Rusi neće napustiti Brod, a 20. septembra idem kod predsjednika Rusije Vladimira Putina, a 3. oktobra čuću šta ste uradili u Brodu", rekao je Dodik u obraćanju okupljenim Brođanima na predizbornom skupu.

On je upitao da li je u Brodu nešto napravljeno nakon što je Jovičić izgubio na lokalnim izborima?

"Ko je napravio kružni tok, rasteretio granični prelaz, ko je stabilizovao sve javne funkcije u gradu? Danas imate turističku organizaciju u kojoj je načelnik zaposlio 28 ljudi, kao da ste vi Španija. Kakav vi imate ovdje turizam?", upitao je Dodik.

Брод је данас показао да је уз СНСД и увјерни смо у велику побједу.

Јер ❤️ Српску!pic.twitter.com/BJyZEbmj2e — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 4, 2022

On je izrazio uvjerenje da Brođani razumiju da je najveći prioritet da se izgradi auto-put od Doboja do Bijeljine, da se privuče saobraćaj ka Republici Srpskoj, te da će se graditi i brzi put od Broda do Dervente.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla da ovo nisu obični izbori, nego izbori na kojima se sudaraju dva koncepta tako žestoko da običnom narodu ne treba posebno objašnjavati, nego da treba imati oprez.

"Treba imati oprez i razumjeti. Mi smo uigran tim i iza nas je mnogo pobjeda. Naše politike ne bi mogle biti provedene da nije vas, i na tome smo zahvalni. Naš predsjednik kaže i u najteža vremena moramo imati stabilne i odgovorne ljude, a mi smo pokazali da smo iz svake krize izašli na način da je Republika Srpska bila u mogućnosti da napreduje", rekla je Cvijanovićeva.

Prisutnima se obratio i nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinice četiri Igor Žunić, koji je rekao da kandidati daju zavjet da će Republika Srpska biti još stabilnija, jača i da će ostati na nogama čvrsto.

Večeras su u Brodu predstavljeni kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice četiri i za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva.

(Mondo/Srna)