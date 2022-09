Dodik ponovo o Šmitu: "Proglasiti ga personom non grata i u roku 24 sata istjerati iz BiH"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da Kristijana Šmita treba proglasiti personom non grata i u roku od 24 časa istjerati iz BiH.

Izvor: Anadolija/Serhat Çağdaş

Dodik je, odgovarajući na novinarsko pitanje koje se odnosilo na eventualno Šmitovo nametanje izmjena Izbornog zakona, rekao da je on protiv ikakvog nametanja rješenja.

"Protiv sam nametanja, ali nisam ovako selektivno kao Šefik Džaferović, kada mu odgovara onda ne bi, a kada je drugima šteta, onda bi", poručio je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

On je istakao da je sve što su nametnuli visoki predstavnici antiustavno i treba dogovorom biti stavljeno u ustavnu formu.

"Pozivam Bošnjake i njihove političke predstavnike da to urade. Ne može se očekivati da se ne uvaži ustavna pozicija konstitutivnog hrvatskog naroda", rekao je Dodik.

On je ponovio da je Šmit "lažan".

"Prekršene su dvije odredbe Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. On ne može ovdje ništa da radi. Pozivam svoje kolege da to posmatramo na pragmatičan način. Ako prihvatimo da nem neko ušeta ovdje i da se predstavi da je visoki predstavnik samo zato što pripada jednoj velikoj evropskoj naciji, državi, možemo očekivati da će nam se to desiti i sljedeće godine", poručio je Dodik.

On je naveo da je primarno da politički predstavnici Bošnjaka i Hrvata riješe pitanje izbora u Federaciji BiH /FBiH/, a Srbi dogovore na tom nivou neće osporavati.

"Ne slažem se s tim da se ijedna odluka nameće", naglasio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da je on za to da bude održan trilateralni sastanak zemalja.

"Na jednom dijelu Srbija, Turska i BiH, a na drugom Hrvatska, Turska i BiH i to je nezamjenjivo. Svi smo svjesni toga da bez političkih dogovora predstavnika naroda u BiH nema ni institucionalnih odluka. Pozivam da rješavamo ta pitanja. Istjerati Šmita što prije", zaključio je Dodik.

(Srna)