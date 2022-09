Dodik: Rusija je spremna da investira u Srpsku

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom bio veoma uspješan, konstruktivan, korektan i konkretan, te da je Rusija spremna da investira i izgradi gasovod i dvije elektrane.

Izvor: kremlin.ru

"Donijeli su sve njihove odluke na najvišem nivou. Ovdje je kočnica prolazak ispod Drine koji potpuno nerazumno sprečavaju muslimansko Sarajevo i muslimani. Vjerujem da ćemo naći načina da to pitanje riješimo", izjavio je Dodik za RTRS.

On je poručio da će Srpska morati da počne da vodi računa i istim aršinima mjeri odnos prema Federaciji BiH, ako ne može drugačije, i da se na taj način pokuša doći do rješenja.

"Važno je da to počnemo činiti što je prije moguće", rekao je Dodik.

On je naglasio da je sastanak sa Putinom jedan od najkorisnijih koje su imali, da su razgovarali o međusobnoj saradnji i da je upoznao predsjednika Rusije o finansijskom i ekonomskom stanju Republike Srpske.

Dodik je naveo da je jedna od tema bila i energetska situacija.

"Danas je najvažnija energija. U Srpskoj imamo sreće da imamo dovoljno električne energije, ali nam je potrebna garancija da dobijemo za gas u onoj količini koju koristimo i za naftu. Time bismo mogli da riješimo našu neizvijesnost", istakao je Dodik.

On je rekao da je dobio određene garancije da će biti pronađen način da Republika Srpska dobije dovoljno količine gasa u okviru dosadašnje cijene.

"To znači da je to negdje 460-480 dolara, zavisno od transportnih usluga, za razliku od Evrope koja plaća od 2.000 do 3.000, a vjerovatno će na zimu biti daleko više", smatra Dodik.

On je dodao da je razgovor sa Putinom odisao punim prijateljstvom i razumijevanjem.

Prema njegovim riječima, Putin je zainteresovan za stanje, ne u smislu kako to prikazuju u Sarajevu i Zapadu, već želi da razumije u kakvom stanju se nalaze prijatelji.

"Na kraju je rekao važnu stvar da smo mi prijatelji, da on nas prepoznaje kao takve i da nikada prijatelje neće ostaviti, šta god sad o tome razumjeli ovi na Zapadu ili u Sarajevu koji benefite naših dobrih odnosa, prije svega sa Ruskom Federacijom i Putinom, koriste kroz gotovo identičnu cijenu gasa koju će imati ovu sezonu grijanja i samo Sarajevo", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je na sastanku sa predsjednikom Ruske Federacije bilo riječi i o rusko-srpskom hramu u Banjaluci i njihovoj zainteresovanosti da pomognu u uređenju i opremanju hrama.

Podsjetio je da u Rusiji studira 45 studenata iz Republike Srpske, da je interes veliki i da će biti očigledno još veći.

"Rusija nudi uslove kao za domaće studente. Važno je i da ovdje počne da se uči ruski jezik. Engleski i ruski jezik će biti dominantni jezici", poručio je Dodik.

