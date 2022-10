Trivićeva: Odluka CIK-a potvrda onog što smo vidjeli u izbornoj noći

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić tvrdi da je današnja odluka CIK-a "potvrda onog što se znalo i vidjelo još u izbornoj noći".

"To je da je režim Milorada Dodika organizovano prekrajao izbornu volju i to ne samo za nivo predsjednika RS, nego na svim nivoima. Toliko neregularnosti, materijalnih dokaza i prijava, dovelo je do ovakve odluke CIK", navela je Trivić u svojoj Facebook objavi nakon što je CIK donio odluku o ponovnom brojanju glasova za predsjednika RS.