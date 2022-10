Cvijanovićeva sumnja u "manipulativne namjere CIK-a"

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da Centralna izborna komisija (CIK) BiH zaprima prijave sa protesta umjesto u zakonom predviđenoj proceduri, što definitivno ostavlja sumnju u manipulativne namjere CIK-a.

Cvijanovićeva je rekla da očekuje da CIK BiH objasni građanima prema kojem osnovu su donijeli odluku o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića za predsjednika Srpske.

"Sad se možda bolje može razumjeti zašto su profesionalci bez političke pripadnosti izbačeni iz CIK-a, a uvučeni stranački kadrovi PDP-a i SDS-a", izjavila je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da, međutim, ovdje ostaje nejasno na osnovu čega je to CIK uradio, jer su objašnjavali da se prvo moraju proglasiti rezultati, a onda djelovati po prijavama.

Cvijanovićeva je rekla da djeluje da je CIK uplašen najavama sa protesta da će se iz Banjaluke premjestiti pred prostorije CIK-a.

"Uostalom, jedna od namjera organizatora protesta je i bila da se napravi pritisak na CIK, to su govornici i najavljivali. Djeluje, dakle da se ušlo u debelu nezakonitost CIK-a i očekujemo da objasne građanima po kojem osnovu su donijeli tu odluku. Naravno, ako je sve zakonski utemeljeno, to nije problem i ako pokažu da to nije u funkciji udovoljavanja opoziciji i pojedinim ambasadama, a da osnov odluke nije kuknjava jednog kandidata", rekla je Cvijanovićeva.

Centralna izborna komisija danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu izdala naredbu da se na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta ponovo prebroje glasovi za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

