Izvještaj Evropske komisije: Srpska okrivljena za demontiranje institucija BiH

U godišnjem izvještaju Evropske komisije koji je posvećen Bosni i Hercegovini, ocijenjeno je da nema progresa u važnim poljima kao i da je postignut ograničen ili nikakav napredak u različitim poglavljima pravne tekovine EU.

U izvještaju koji će Evropska komisija objaviti sutra, a u koji su pojedini mediji imali uvid, Republika Srpska se kritikuje za "jednostrano preuzimanje državnih nadležnosti" i "demontiranje državnih institucija" i ocjenjuje da je to ugrozilo perspektivu zemlje za pristupanje u EU. Dodaje se i da su stranke iz Republike Srpske "blokirale" zakonodavne i izvršne institucije na nivou BiH i da je to dovelo do "skoro potpunog zastoja u reformama".