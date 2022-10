Ivanić: Odluka da se ponovo broje glasovi je logična, a ako bude puno neregularnosti, treba ponoviti izbore

Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kazao je danas da je odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) da ponovo broji glasove, “dobrodošla, logična i normalna”.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Ne mislim da je to neki spektakularan događaj. Krajnji cilj je da se utvrdi volja naroda. Na ponovnom brojanju je nemoguće promijeniti sadržaj vreća. Mi iz opozicije mislimo da je bilo puno neregularnosti, ali će novo brojanje pokazati ko je bio u pravu. Ponovno brojanje se dešavalo i u drugim zemljama, i nigdje nije stvaralo takvu tenziju kao što se to pokušava uraditi kod nas. PDP ima moju podršku jer se smatra da je bilo dovoljno argumenata da cijeli proces nije tekao u sklsdu sa zakonom", kazao je Ivanić.

Dodao je da je očekivao i da će policijske i pravosudne institucije u Republici Srpskoj po službenoj dužnosti provjeriti "niz stvari koje su išle mimo zakona".

"MUP i Tužilaštvo moraju provjeriti kako su se članovi pojedinih partija, dominantno vladajućih, pojavljivali kao članovi biračkih odbora ispred drugih stranaka. Da provjere i otkud toliko nezavisnih kandidata, očigledno fiktivnih koji su poslužili da dođe do zloupotrebe biračkih odbora. Nismo informisani ni da je bilo koji od onih batinaša, pozvan i saslušan, a to bi bilo normalno. Tu je i veliki broj ljudi kojima je navodno trebala asistenacija, slijepih i drugih i treba da se ispitaju ljekari koji su im davali te potrebe. Nisu saslušani ni ljudi koji su pogrešno upisivali rezultate, takve greške su nedopustive. To ne može proći bez kazne. Iznenađen sam činjenicom da se na tome ne radi", rekao je Ivanić.

Govorio je i o slučaju paljenja listića, te navodima iz MUP-a RS da ti listići nisu isti kao oni koje je objavio CIK BiH, i ocijenio da to nije do kraja argumentovano.

Kazao je i kako su “prijetnje” da bi sve što se dešava moglo dovesti do sukoba unutar RS – katarstrofalne i da dolaze iz vladajućih struktura.

"Nikome to ne treba. Treba samo poštovanje institucija. Pozivam vladajuće da razmisle da li je prekardašilo mjeru plašiti narod potencijalnim sukobima. Čvrsto vjerujem da će cijeli proces dovesti do legitimnosti. Šteta je što ovo nije rađeno i na prethodnim izborima, pa bi dobar dio aktuelnih stvari bilo prošlost. Ovako su neki ohrabreni da se upuste u nezakonite stvari. Nadam se da će ovo biti završna tačka", dodao je Ivanić.

Kazao je da je, "nekim metodama koji su korišteni na ovim izborima, i sam iznenađen", iako je dugi niz godina u politici i učestvovao je na izborima.

Nije želio detaljno komentarisati mogućnost ponovnih izbora za predsjednika RS, ali je dodao da “ako broj manipulacija bude veliki nevezano od rezultata, izbori se moraju ponoviti”.

Komentarišući izjave Milorada Dodika da neće biti novih izbora, Ivanić je kazao da se Dodik postavlja kao "gospodar svega".

"Ako institucije kažu da je sve bilo u redu, opozicija će to poštovati, a ako kažu da nije bilo u redu, vlast to mora poštovati", dodao je Ivanić.

"Evidentno je da se vlast boji ponovnog brojanja listića. Šokiran sam i činjenicom da su međunarodne institucije već u ponedjeljak rekle da je sve bilo u redu", istakao je Ivanić.

Podvukao je da član CIK-a BiH Jovan Kalaba, već dugo nije član PDP-a.

"Gospodin Kalaba godinama nije član PDP-a, to svi znate. PDP nije vršio pritisak na CIK, ne vidim nijadna konkretan argument, mislim da je više pritisaka bilo sa druge strane", dodao je Ivanić i ocijenio da su “napadi”, prema Vanji Prutina - Bjelici ispod svih kriteriujuma i zaslužuju svaku osudu.

Govorio je i o procesu formiranja vlasti u BiH, te ocijenio da bi to moglo ući u "rekordno dugu fazu".