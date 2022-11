Stanivuković: PDP treba da vode oni koji pobjeđuju

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković demantovao je danas špekulacije da će napustiti opozicioni politički blok u Republici Srpskoj i rekao da su Partiji demokratskog progresa potrebne reforme nakon kojih će stranku voditi "pobjednici".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Stanivuković se složio sa novinarima da je PDP (osim u Banjaluci) ostvario loš rezultat na izborima i da "misli da svi treba da podnesu ostavku, pa i on".

"Stanje u PDP je zrelo za potpune reforme i to sve treba biti poznato u toku ove kalendarske godine. Treba preispitati rezultat i sagledati kako dalje", rekao je on.

Stanivuković kaže da Banjaluka nosi 50 odsto izbornog rezultata.

"U prevodu - to je kao kada bi u SNSD gospodin Đajić donio 110.000 glasova. Mi smo donijeli polovinu. U tom pravcu treba preispitati rezultat, sagledati kako dalje. Odluke treba donijeti čim prije".

Sjednica Predsjedništva PDP je naredne sedmice, a danas je sastanak (svih poslanika koji su osvojili mandate u NSRS) sa predsjednikom stranke Branislavom Borenovićem.

"Moj stav je potpuna reforma PDP. Treba prepozati one koji su ostvarili najbolje rezultate i to nije nikava filozofija, da treba dati onima koji pobjeđuju da vode procese", poručio je Stanivuković.

Smatra da ne treba sagledati šta je najbolje i da možda ne treba da slijedi i radi sve ono što opozicija radi.

"Potpuno se zalažem za reformu opozicionih kapaciteta, da dalje politike mogu voditi samo izborni pobjednici. Sve drugo je opet poraz".

Za sebe navodi da je "dužan, na bazi izbornih rezultata, da nastavi da se bavi politikom".

O eventualnom odlasku iz PDP: "Kod nas svako pravi stranku, to nije rješenje"

Na pitanje da li će u slučaju da u PDP ne prihvate njegove ideje, krenuti nekim drugim političkim putem, Stanivuković je odgovorio pričom o strpljenju.

"Najveći neprijatelj nas Srba je nestrpljenje. Ja sam strpljiv. I ranije su me nagovarali da treba da preuzmem stranku ili da pravim svoju stranku. Kod nas svako ko hoće pravi svoju stranku. Na kraju imamo više stranaka nego lidera ili građana. To nije rješenje. Ja smatram da je snaga u zajedništvu: da malo pričekate, sagledate i da se borite unutar stranke. I to je dio politike. Razgovaraćemo, već smo neke razgovore imali. Moje nije nije da se ja namećem. Moji rezultati govore o nama. Sve što bih rekao o sebi bilo bi suvišno i zato sam ćutao 30 dana", rekao je Stanivuković.

Najavio je da je dovoljno spreman, odgovoran i sa energijom da procese vodi i predvodi.

"Vjerujem da sa svojim saradnicima i sa svojom strankom imam kapacitete za tako nešto, ali ako to neko ne prepoznaje, i to je dio politike. I ovi rezultati u Banjaluci su da se kaže 'bravo', ali neko ni to ne želi", dodao je Stanivuković.

Podsjetio je da je Banjaluka donijela 11 hiljada glasova prednosti za predsjedničkog kandidata opozicije Jelenu Trivić. "Danas se to manje uvažava", smatra lider GO PDP-a u Banjaluci.

Gdje bih ja to prelazio?

"Ja sam vlast u Banjaluci, ali principijelna i ključna opozicija na nivou Republike Srpske", rekao je Stanivuković govoreći u svojoj političkoj budućnosti u Republici Srpskoj.

"Gdje bih ja to prelazio", pitao se Stanivuković i zaključio: "Prelazi onaj ko izgubi, a ja sam pobijedio".

Parafrazirao je izreku po kojoj je poznat čuveni majstor borilačkih vještina i glumac Brus Li.

"Budi kao voda, voda traži put. Moj zadatak je da tražim rješenja, a ne da tražim probleme", rekao je, pričajuči o projektima u kojima sarađuje sa Vladom RS.

"Niti su tamo svi kriminalci, niti su ovde svi pošteni", rekao je Stanivuković, komentarišući podjele na liniji vlast-opozicija.

Smatra da je pružio svu podršku kandidatima opozicije na izborima, ali i u političkoj borbi nakon izbora.

"Bio sam na svim protestima, i ispred RTRS sam se pojavio, da li sam bio pozvan ili nisam..", nije dovršio misao gradonačelnik.

