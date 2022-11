Dodik najavio veće penzije od januara, govorio i o cijeni struje: Evo šta očekuje građane Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras da će penzije u Srpskoj od januara biti veće za 15 odsto.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je podsjetio da su penzije usklađivane nekoliko puta ove godine.

"Od januara ide povećanje penzija 15 odsto. Dakle, od Nove godine. Bilo je povećanja, jednokratnih pomoći, moramo uravnoteženo da vodimo politiku, pogotovo prema toj kategoriji stanovništva", rekao je Dodik u emisiji RTRS-a.

Dodik je večeras rekao i da će cijena električne energije u Republici Srpskoj za prosječnu potrošnju iz prošle godine, što je oko 500 kilovata mjesečno, ostati u garantovanim granicama, dok će za potrošnju iznad toga cijena biti veća.

"Mi ćemo ostati u procesu garantovane cijene električne energije za prosječnu potrošnju iz prošle godine, a to je po domaćinstvu oko 500 kilovata mjesečno. I to se neće mijenjati. A to je 80 odsto porodica u Republici Srpskoj. Onaj ko potroši 500 kilovata neće platiti ni pfeninga više, ali onaj ko potroši 1.000 i više platiće više i sva priča je u tome", rekao je Dodik u emisiji RTRS-a Republika Srpska pita predsjednika

On je istakao da vlast vodi računa o građanima.

"Da bi sačuvali cijenu električnu energiju za stanovništvo, mi smo morali da imamo neke resurse, koje smo prodali inostranim partnerima. Ako sada potrošimo taj višak, onda šta ćemo prodati, kako ćemo nadomjestiti gubitak koji imamo iz jeftine električne energije za domaćinstva. To je naš izbor, mi vodimo brigu o našim građanima", rekao je Dodik.

"Radiću sa svima koji ne dovode u pitanje Republiku Srpsku"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će u novom mandatu raditi sa svima koji ne dovode u pitanje ono što je bazično, a to je Republika Srpska, da bi donijeli najbolje moguće mjere u turbulentnim vremenima.

Dodik je istakao da godinama, kroz različite funkcije, nosi odgovornost za Republiku Srpsku i da je ponosan na ono što je sa saradnicima uradio.

"Učinili smo mnogo da sačuvamo institucionalnu snagu Republike Srpske, ona je danas nezaobilazna, politički i institucionalno neizostavna", rekao je Dodik za RTRS.

On je naglasio da ga je na političkoj sceni održala upornost i neodstupanje od ideje koja ga je na tu scenu i dovela. Dodik je rekao da je njegova ideja Republika Srpska, definitivna i trajna, što treba da shvati i dio međunarodne zajednice.

"Moraju da nas pitaju šta mi mislimo, a ne da nam donose rješenja", istakao je Dodik.

On je naglasio da ga ne zanimaju ambasadori koji žele da nameću stavove i da bi njima nešto dali zarad njihovih karijera, a da Srpska nešto izgubi.

"Sada smo došli u poziciju da treba da odbacimo taj odnos prema strancima u smislu njihovog intervencionizma. Mislim da su već podobro odmaknuti od onoga da oni mogu da vrše intervencionizam", rekao je Dodik.

On je dodao da stranci modeliraju političke strukture iz Sarajeva u smislu ko i sa kim da formira vlast, ali pokušavaju da Republiku Srpsku i njenu političku strukturu dovedu u goru poziciju.

"Ali ne mogu svaki dan da prodru do nas, da nam uzmu naše sastanke, mi imamo jasne stavove. Ranije se smatralo da ne smijemo ni da iskažemo svoje stavove, ali smo ih govorili... Ako govoriš ono što oni očekuju to znači da se odrekneš svojih interesa radi njegovih interesa, ako se odrekneš svojih interesa onda si se odrekao sebe, svog identiteta, a odrekneš li se identiteta odrekao si se svog naroda", naglasio je Dodik.

On je istakao da su za njega očekivanja naroda Srpske najveća obaveza i da patriotizam ne bi trebao da bude grijeh, već vrlina.

"Učili su nas na ovim prostorima da treba da se odreknemo svog pripadanja narodu da bi imali vrlinu, a u stvari ušli bi u gubljenje te vrline", ocijenio je Dodik.

On je poručio da čuvanje Republike Srpske znači čuvanje onoga što imamo - podići plate, izgraditi auto-puteve, bolnice, odmaći se od stega i omči koje su Srpskoj nametnuli na vrat.

"Čuvanje Republike Srpske podrazumijeva stalnu stražu. Republika Srpska se brani svakog trenutka, iz svakog povoda i razloga, a ima razloga da bude branjena", istakao je Dodik.

On je napomenuo da je srpski narod na ovim prostorima kroz istoriju prošao raznu golgotu i da očuvanje nacionalnog identiteta mora da bude kontinuitet.

"Činjenica je da ne smijemo dozvoliti u eri globalizma da pobijede one politike koje nisu uspjele da pobijede naše pretke", rekao je Dodik.

Dodik je zaključio danas srpski narod ima institucionalnu i teritorijalnu strukturu koja se zove Republika Srpska, koja je impresivna jer impresionira svojom održivošću i upornošću da kaže da može da živi i opstaje.

(Srna/Mondo)