Dodik napustio salu dok je Komšić govorio: "Sve što je rekao je laž" (FOTO)

Doskorašnji član Predsjedništva BiH Milorad Dodik napustio je danas salu tokom konstitutivne sjednice novog saziva Predsjetništva dok je govor držao novi-stari član, Željko Komšić.

"Sve što je Željko Komšić rekao u svom obraćanju je čista laž, zbog čega sam i napustio Konstitutivnu sjednicu dok je on govorio. Željko Komšić nije izabran od strane građana i građanki, kako to lažno tvrdi nego ga je birao jedan dio Federacije, i to ne onaj koji je trebao - hrvatski narod, kako to nalaže Ustav BiH, nego bošnjački. Komšić je prevarama i lažima došao do pozicije u Predsjedništvu i po četvrti put oteo Ustavom definisano pravo hrvatskom narodu da bude biran", napisao je Dodik na Tviteru uz fotografiju kako sjedi okrenut leđima televizoru na kojem traje prenos Komšićevog govora.