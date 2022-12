Vojin Mijatović pozvao poslanike SDP-a da glasaju za opoziciju u Srpskoj

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović, uoči današnjeg glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske za izbor delegata u srpski klub Doma naroda BiH, pozvao je poslanike stranke da glasaju za opoziciju kako SNSD ne bi dobio i četvrtog delegata.

Izvor: FENA

On se oglasio Fejbuk statusom gdje je se sem glasanja osvrnuo i na političku situaciju.

"Ovih dana se vodila organizovana hajka raspale opozicije, pojedinih medija, pojedinih ambasada, sarajevskih političkih uhljeba i pojedinaca iz SDP BiH nalik na pravi režim. Cilj je bio stigmatizovati i proglasiti izdajnicima poslanike SDP BiH unutar Pokreta za državu. Mračnjaci iz SDP BiH su u tišini pronašli zajednički interes sa lajavcima iz tzv. opozicije iz Republike Srpske i ambasadama, sa jednim ciljem - sklanjanje Nikšića i preuzimanje SDP-a BiH i napraviti od jedine multietničke partije u BiH, federalnu jednonacionalnu partiju koja bi bila podređena ličnim interesima uhljeba. Cilj je bio i po svaku cijenu razvaliti sporazum 'osmorke' i HDZ-a i vratiti u igru SDA. Je li prema njima bolje još četiri godine opozicije u foteljama, nego preuzimanje odgovornosti za zemlju i građane", napisao je on.

Zatim je kazao da su Nikšić, Konaković i Komšić bili spremni "spaliti sebe" zarad "Pokreta za državu".

"Želim se javno zahvaliti Nerminu Nikšiću koji je bio spreman da stane uz nas bez obzira na to kakva bi naša odluka bila, bio je spreman da se spali zbog nas! To nismo dozvolili pa šta god da je cijena koja treba da se plati. Na to su takođe bili spremni Željko Komšić i Dino Konaković i javno im hvala na tome", rekao je.

Poslao je i nekoliko poruka, a jednu je imao i za SDA.

"Nemate šta vi nas pozivati, vi ste pokazali u prošlom mandatu sve. Svaka dalja riječ bi bila suvišna. Na vama svojstven način ste se sada izvukli od odgovornosti i prebacili na nas, da ste kojim slučajem vi imali dva poslanika gledali bi mi isti scenario kao prošli mandat, dakle: tišina", naveo je.

Druga poruka je za, kako kaže "one koji su ovih dana lijepili najgore etikete" poslanicima "Pokreta za državu".

"Od danas vi dižite zastavu BiH u Banjaluci i slavite Dan državnosti, od danas po uzoru na 'velike' političare iz Sarajeva mi krećemo da branimo BiH iz udobnih fotelja glavnog grada. Sad malo mi u fotelje u Sarajevo, a vi na teren da vidimo vaš patriotizam! Od nas pet godina dosta! Ovu odluku sam donio sa grčom u želucu, jer raspala opozicija, kao ni konformisti u Sarajevu i samozvane patriote koje još žive u 90-im, nisu ovo zaslužili", naveo je.