Dodik nakon izbora srpskih delegata u Domu naroda: Veoma je ugodno imati četiri

Lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je danas, nakon što je skupština srpske izabrala delegate u Klubu Srba u Domu naroda PS BiH, da je "veoma ugodno" što će SNSD imati svoja četiri od ukupno pet delegata.

Izvor: Srna

Delegati u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH biće Radovan Kovačević, Sredoje Nović, Nikola Špirić i Snježana Bursać-Novaković, svi iz SNSD, i Želimir Nešković iz SDS-a.

"Ova četiri delegata su garancija da RS mirno može da čeka četiri godine i niko ništa neće moći da joj nametne", rekao je Dodik.

Kazao je da će oni raditi na zaštiti interesa RS i pokazati patriotski izraz.

Poručio je da je oskrnavljeno ustavno pravo da NSRS bira delegaciju iz Srpske u Domu naroda.

"CIK BiH ne bi trebalo da ima ništa s tim. To je autentično pravo NSRS, time ćemo se baviti kada dođe vrijeme za izborne reforme. Oni su to uzurpirali. Oni mogu da provode izbore samo za poslanike i članove Predsjedništva na nivou BiH. Vratićemo izvornu nadležnost NSRS da kao nekada, kada dođe do izbora za Dom naroda, to se radi javnim glasanjem, a ne ovako mistifikacije koje su unijele dodatno nepovjerenje", rekao je Dodik.

Ocijenio je da se posljednjih sedmica stvorila iracionalna i neprimjerena borba oko toga ko će imati koliko delegata.

