Dodik: Balkan nije bure baruta već ga zloupotrebljavaju strani faktori

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ovaj region nije nikakvo bure baruta, već da ga eksterni faktori zloupotrebljavaju.

Izvor: Srna

"To će, po svemu sudeći, pokušavati da čine i u 2023. godini, ali mi im nećemo dopustiti ni da ga potpale, te tako dovedu do eksplozije. Banjaluka i Beograd su do sada, a tako će biti i ove godine, dosljedno vodili odgovornu politiku koja ima u vidu očuvanje interesa našeg naroda, ali i obezbjeđivanje mira i stabilnosti u regionu", naglasio je Dodik.

On je u izjavi za Tanjug podsjetio da sve što se dešavalo u prethodnim decenijama umnogome govori i o razvoju događaja u ovoj godini u našem regionu i dodao da nije realno vjerovati da će evroatlantski centri moći mijenjati pristup prema regionu.

Predsjednik Srpske je ocijenio da vodeće zapadne sile u kontinuitetu pokušavaju da nametnu poredak koji su pogrešno definisali krajem prošlog vijeka kao poželjan, a kojim se podrazumijeva centralizacija BiH, odvajanje Kosmeta od Srbije, slabljenje srpskog faktora u Crnoj Gori, širenje NATO-a.

On je dodao je da je to što Vašington, Brisel, Berlin, jednostrano postupaju, podržavajući pretenzije srpskih regionalnih oponenata, a zanemarujući međunarodno pravo, generator krize koja "kod nas i u okruženju kao da ima permanentni karakter".

Prema njegovim riječima, nerealno je vjerovati da će se u voj godini promijeniti takav pristup evroatlantskih centara moći.

"Štaviše, aktuelni sukob na istoku Evrope i sa njim povezana želja zapadnih faktora da učvrste ono što smatraju svojom zonom dominacije, vjerujem da će ih podstaći da još agresivnije postupaju", rekao je Dodik.

S druge strane, naglasio je on, ni Srbija ni Srpska neće pristati da se protivpravno gaze njihovi interesi i prava i ruši njihov suverenitet.

"Nepokolebljivo ćemo insistirati na slovu izvornog Dejtona koji podrazumijeva BiH kao demokratsku zajednicu tri ravnopravna naroda i dva entiteta, odnosno na Rezoluciji 1244 i drugim sporazumima koji potvrđuju suverenitet Srbije i Kosova i Metohije", naglasio je Dodik.

On je dodao da je u takvim okolnostima teško biti optimista i prognozirati harmonične odnose u regionu u predstojećem periodu, ali da nema osnova ni za pesimizam.

Predsjednik Srpske je naglasio da ćesrpski narod, kao što je uspijevao i u prethodnim godinama, istrajati u odbrani svojih vitalnih interesa, ali će biti i otvoren za pravi, autentični dijalog sa svim drugim narodima regiona koji bi po svim spornim pitanjima trebalo da dovede do održivih kompromisa.

"A do njih ćemo stići onda kada nas veliki igrači ostave da se sami dogovaramo, što će se prije ili kasnije desiti, ali malo je vjerovatno da će tako biti već ove godine. No, ne treba gubiti nadu", rekao je on.

