Dodik smatra da Šulića u Sarajevu problematizuju kako bi srušili koaliciju sa "osmorkom" i vratili SDA

U intervjuu za Srnu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je zašto se postavlja pitanje o prijedlogu da Denis Šulić bude ministar u Savjetu ministara.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik pojašnjava da Republici Srpskoj pripadaju četiri mjesta u Savjetu ministara, Bošnjacima tri i Hrvatima tri.

"Bošnjačka strana, odnosno 'osmorka', imaju namjeru, ili se to predlaže, da na jedno od tih mjesta predlože nekoga ko dolazi iz reda ostalih. Zakon o Savjetu ministara jasno kaže da Savjet ministara čini jednak broj Bošnjaka, Srba i Hrvata i ako oni iz FBiH daju dva Bošnjaka i jednog ostalog to znači da mogu ići dva Srbina i dva Hrvata i zato je prijedlog Šulić da bi se pojačao taj nivo odnosa koji ide na to da se imenuju po tri Bošnjaka, Srbina i Hrvata i jedan ostali. To je nešto što je palo nama u ruke da mi o tome odlučujemo. Ova priča o tome kako će njegov glas prevladati (mišljenje Bisere Turković; prim. ur) aposlutno je netačna i to je samo politički obračun u FBiH koji ide za tim da destabilizuju tu 'osmorku' i vrate na scenu SDA", rekao je Dodik.

Dodao je da onima koji to govore, a posebno Biseri Turković, treba da bude jasno da postoji kolegijum Savjeta ministara koji čine predstavnici tri konstitutivna naroda i svaki od tih članova kolegijuma koji ne želi nešto na dnevnom redu to se neće ni staviti bez obzira što druga dvojica žele.

"Isto tako, ako glasa na sjednici protiv takve tačke dnevnog reda to se smatra da nema šanse da neko drugi da većinu koja se traži o tome", rekao je Dodik i dodao da su sve priče o Denisu Šuliću samo spekulacije, laži i pokušaji da se njihove političke prepirke prenesu na Republiku Srpsku koja pokazuje svoju stabilnost i upornost da istraje na odbrani Ustava BiH.