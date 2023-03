Nacrt zakona o NVO: Zabranjeno političko djelovanje nevladinim organizacijama

Nevladine organizacije u Srpskoj moraće da prijavljuju svaku marku koju dobiju od stranih zemalja.

Izvor: Shutterstock

Novčane kazne, ako ne budu dostavljali izvještaje o poslovanju iznose od 1.000 do 5.000 maraka, a biće im zabranjen rad ako koriste govor mržnje ili podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost s ciljem postizanja političkih ciljeva, piše Glas Srpske.

Navedeno je to u nacrtu Zakonom o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji je usvojila Vlada Srpske.

Tim zakonom definisano je i uspostavljanje posebnog Registra neprofitnih organizacija u Republici Srpskoj koje finansiraju ili pak na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja.

Registar će biti uspostavljen pola godine nakon što zakon stupi na snagu i to pod okriljem Ministarstvo pravde RS.

Istim aktom definisano je da neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti.

"Političkim djelovanjem ne smatra se djelovanje u oblasti nauke, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, zaštite potrošača, zaštite prava nacionalnih manjina i lica sa invaliditetom ali i drugo", navedeno je u zakonu.

Neprofitna organizacija moraće Ministarstvu pravde dostavljati polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj i to sa naznakom uplatioca, visini uplaćenog novca kao i izvještaj o utrošku.

"Ministarstvo pravde Poreskoj upravi dostavljaće finansijski izvještaj radi kontrole njihovog poslovanja dok će ih nadležna inspekcija kontrolisati. Redovni inspekcijski nadzor biće jednom godišnje, a vanredni na osnovu prijava građana, pravnih lica, republičkih organa ili pak na zahtjev nadležnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske", navedeno je u nacrtu zakona.

U slučaju da neprofitna organizacija bude postupala suprotno predloženim odredbama ovog zakona, ministar pravde može podnijeti zahtjev nadležnom sudu za zabranu obavljanja njihovog rada.

"U slučaju da neprofitna organizacija u svom djelovanju postupa suprotno Ustavu Republike Srpske i propisima Republike Srpske, odnosno kada djeluje kao agent stranog uticaja na štetu individualnih i drugih prava građana ili podstiče na nasilje, koristi govor mržnje ili podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost s ciljem postizanja političkih ciljeva ili ukoliko Poreska uprava utvrdi nepravilnosti u finansijskom poslovanju Ministarstvo pravde pokreće postupak kod nadležnog suda za zabranu obavljanja rada, kao i postupak protiv odgovornih lica", navedeno je u nacrtu zakona.

Kada je riječ o novčanim kaznama one se kreću od 1.000 KM do 5.000 KM i to ako neprofitne organizacije ne obilježi promotivni materijal, ne podnese prijavu za registar ili pak ne dostave finansijski izvještaj.

(MONDO)