Komšićeva analiza: Da li je Šmit posljednji visoki predstavnik i koga podržavaju Amerikanci?

Član Predsjedništva BiH smatra da nakon Kristijana Šmita "više neće biti visokih predstavnika" u BiH, ali i da su Sjedinjene Američke Države promijenile politiku na Balkanu i da podržavaju "tri dominantna nacionalizma".

Izvor: Predsjedništvo BiH

Komšićevo mišljenje je da je međunarodna zajednica (Zapad) "digla ruke od priče" o potrebi unapređenja sistema u BiH, uspostavljanja poštivanja osnovnih ljudskih prava, vladavine prava, poštivanja propisa, međususjedskih odnosa, prijateljskih da su krenuli drugim, "beskrajno pragmatičnim, makijavelističkim principom da treba zadovoljiti apetite jačih, a da slabiji trebaju platiti cijenu".

Gostujući u emsiji "Rezime" na FTV Komšić je pojasnio da misli na pojedine zemlje, institucije, organizacije, pa čak i dio nevladinog sektora koji se očigledno okrenuo pragmatičnim ciljevima i zastupanju interesa pojedinih zemalja.

"Više ima vođa, ali zna se ko je glavni baja u ovom globalnom selu. Naravno, SAD su najjači globalni igrač u ovom trenutku," kaže Komšić koji takođe misli da je BiH žrtva pragmatičnih interesa.

"Zadnjih nekoliko godina se promijenio pristup SAD. On je definisan na način: hajdemo biti onako anglosaksonski praktični, odustanimo od ideala i velikih priča. Okrenuli su se jednostavno pragmatičnom pristupu, definišući situaciju u istočnoj Evropi na sljedeći način: da bi se to održalo koliko toliko stabilno valja podržati tri velika nacionalizma u regiji, a to su albanski, srpski i hrvatski. Kad pogledate poteze koje vuku sve ide u tom smjeru."

Kada je riječ o visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, Komšić kaže da on sprovodi američku politiku, uz podršku Britanaca".

"Evropskoj uniji se ovo ne sviđa, ali njoj je daleko važniji odnos sa SAD nego čak i njihovi vlastiti principi u BiH. EU se ovo ne sviđa jer sve ide pogrešnim tokom. Oni znaju, ako ovo bude išlo ovako kako se traži i sve ovo što Šmit radi i tendencija da nametne takva rješenja kakva će nametnuti, BiH nikad neće biti članica EU. Odmaći ćemo se od svega onoga što EU traži od nas. Činjenica je opet da ima i zemalja kojima takav princip odgovora. To su prije svega zemlje koje ne žele da pričaju o proširenju EU u ovom trenutku."

Komšić smatra da je, ukoliko visoki predstavnik nametne nova rješenja, najbolje da budu ukinuti izbori u Federaciji.

"Čovjek ne zna šta bi rekao na takve planove. Onda je najbolje da visoki predstavnik i američki ambasador bilo koji - mada mislim da poslie Šmita neće biti više visokih predstavnika - najbolje da oni onda određuju. Dođe dan izbora i oni odrede. Čemu izbori? Sve je farsa onda," navodi Komšić i dodaje da za Dejtonski mirovni sporazum ovakav kakav jeste potrebna Kancelarija visokog predstavnika (OHR).

(Mondo)