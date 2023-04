Stanivuković pokušao da se izvini Bošnjacima: Pisao sam i muftiji...

"Izvinite zbog izjave koja je pogrešno protumačena"

Izvor: N1 / screenshot

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tokom gostovanja na N1 objasnio svoju raniju izjavu iz koje se moglo zaključiti da Bošnjaci nemaju pravo na imovinu u centru Banjaluke.

Stanivuković je rekao da je „izjava izvučena iz konteksta“.

Podsjećamo, on je rekao:

"Samo nam još nedostaje da Autoprevoz uzme muzej i uzme spomenik "12 beba" i proda tamo nekim Bošnjacima, muslimanima ili kome u Federaciji, pa da ispadne da nacionalna blaga nisu od Republike Srpske nego da nekim drugima pripadaju".

Stanivuković je potom objasnio:

"Ja sam poslao pismo muftiji. Ja sam mu se izvinio zbog izjave koja je i pogrešno protumačena, a mogu biti iskren i reći možda i nezgrapno rečena s moje strane. S treće strane ja volim Bošnjake i volim muslimane, kako god to htio reći. Nekad su se zvali ovako, danas kao narod Bošnjaci i ja to sve prihvatam, muslimani kao vjeroispovijest je l’. I volim Hrvate i srećan sam zbog svakog ko živi u Banjaluci. Pozivam svakog da koji god dio Banjaluke mu se sviđa da, ako osjeća da je lijepo mjesto za njegov dom i kuću, da je ima. Ja to iskreno želim, na kraju to nije moje foliranje ja to živim”.

Tvrdi: Na umu mu bile "ekstremističke grupe"

"Ja sam rekao da tamo neki fundamentalisti, misleći na te ekstremiste i politiku unitarne BiH, dolaze i uzimaju naša nacionalna blaga Republike Srpske. Ali to nema nikakve veze sa čestitim Bošnjakom domaćinom koji voli Republiku Srpsku, ja sam ih upoznao na hiljade ovdje u Banjaluci. Hrvata koji Republiku Srpsku smatraju svojom, Banjaluku smatraju svojom i koji poštuju ono što mi jesmo ovdje kao što i ja poštujem ono što oni jesu”, rekao je Stanivuković podsjećajući da je prvi i jedini gradonačelnik koji je bio domaćin iftara, koji je legalizovao sve vjerske objekte, pomogao obnovu krova Ferhadije, rad Merhameta, Katoličkog školskog centra i Karitasa.

“Jednostavno živim i tu vrstu shvatanja i poimanja suživota našeg zajedničkog, tog sam opredjeljenja. Meni su Sanel i Amel rođaci po dedinoj liniji, ja to živim i u svojoj porodici, meni su prijatelji Hrvati. Mislim da je suprotno sa civilizacijskim progresom temu suživota stavljati kao ne znam kakvu posebnu temu, to je nešto što je normalno”, rekao je on izvinjavajući se svima koji su pogrešno shvatili izjavu.

Na pitanje da li bi podržao Dodikov plan o samostalnosti Srpske kaže:

"Ja to vidim kao odbrambeni mehanizam za sve napade koje doživljava Republika Srpska”, rekao je on tvrdeći da, iako je nekada gostovao u medijima u Sarajevu i kritikovao stanje u Republici Srpskoj, to više nikada ne bi činio, “jer se o svojoj kući loše ne govori van kuće”, ali da to ne znači da nije opozicionar.

"Išao sam najotvorenijeg srca i uma tamo, dok ipak nisam prokljuvio namjere pojedinih i medija i politika. E onda kada to čovjek shvati naravno da ga to tjera da se vrati u svoju školjku, to je naša Republika Srpska i čuva po svaku cijenu ono što pripada njemu, poštujući sve drugo. Tako da to vidim kao jedan odbrambeni mehanizam, možda i jednu vrstu da se neko malo prepadne ako ide u nekom kontra smjeru", rekao je Stanivuković ističući da Srbi kao i svi drugi narodi imaju “u fundamentu svog postojanja jednu želju, a to je da taj narod živi zajedno na jednoj teritoriji”.

"Šta god ko htio reći suprotno, mi poštujemo teritorijalni integritet i Srbije, Bosne i Hercegovine, dejtonsko uređenje, naravno da poštujemo, ali vam pričam o suštini svakog naroda. Nemojte vi meni reći da tamo Hrvati koji žive u Mostaru ili gdje god nemaju želju da jednog dana budu što bliže Zagrebu. Naravno da imaju, to je prirodno kao majka što ide djetetu, tamo odakle ide njegov izvor. Kao što Srbi danas teže svom korijenu, to je Kosovo i Metohija, ali danas moramo biti dovoljno mudri ipak na vrh svega staviti mir i stabilnost. Ništa se ne smije uraditi što može tome da prijeti”, rekao je on, ističući da se isto treba tražiti od svih.

(MONDO/N1)