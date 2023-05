Nikšić: Dodik drugačiji kad se ugase kamere

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić kaže da predsjednik RS i SNSD-a Milorad Dodik nije ista osoba kada razgovaraju privatno i kada se "upale kamere".

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Imamo iskustva (u saradnji)", rekao je Nikšić o Dodiku u emisiji Presing na N1.

"Kada sam ja ranije bio premijer on je bio predsjednik RS u vrijeme poplava, snjegova i zaista smo dobro sarađivali. Tad smo se držali principa iako se nismo slagali oko nekih stvari. I danas dok mi mislimo da trebamo jačati državu i institucije, oni smatraju da treba jačati enitete. Kada ovako razgovaramo, onda se u opuštenoj atmosferi sve lako dogovorimo, ali u praksi nije tako. On ima takvu retoriku, kada se upale kamere i upale mikrofoni ide u “kost”. Kada se to isključi mi se vrlo brzo dogovaramo oko nekih stvari", tvrdi Nikšić.

Nikšić u Presingu Izvor: N1 YouTube

Premijer Federacije navodi da je njemu preče da realizuje nešto, nego da se osvrće Dodikove izjave.

"Mi smo pružili ruku da uradimo stvari da svi imaju koristi od toga, svi građani", kaže Nikšić i objašnjava da "nije naivan da Dodikove izjave o secesiji shvati krajnje neozbiljno".

Nikšić je rekao da vjeruje predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću i da će implementirati dogovore u interesu građana BiH, a za Čovića je naveo da je "težak pregovarač".