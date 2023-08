Prekinuta sjednica Skupštine Grada, ali ne i međusobne optužbe Ninkovića i Stanivukovića

Sjednica Skupština Grada ponovo je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a termin nastavka biće naknadno poznat.

Tokom današnje sedmice pred odbornicima je bilo preostalih 17 tačaka dnevnog reda, međutim zbog nedostatka kvoruma zasjedanje nije završeno.

"Još jedna nezavršena sjednica je iza nas. Ko hoće da vidi, može da vidi do koga je. Juče smo napravili dogovor da danas okončamo zasjedanje, ali nažalost odbornici SNSD-a tražili su način da sjednicu obustave. Nakon što nije dobio odgovor na odborničko pitanje kakav je želio, predsjednik Skupštine je prekinuo sjednicu", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Tom prilikom on je istakao da je ovo još jedna u nizu višečasovnih sjednica koja je završena neuspješno.

"Treća sjednica za redom propada zbog nedostatka kvoruma, pa se pitam čija je to odgovornost i nesposobnost? Ukoliko nema materijala za rad odgovornost je moja, ukoliko nema kvoruma to je u nadležnosti rukovodstva Skupštine", istakao je on.

Kako je kazao, posve je jasno da skupštinska većina predvođena SNSD-om neće da riješi pitanje stipendija, subvencija poslovnim subjektima Gajeve ulice, javnog prevoza po povlaštenim cijenima, dvorane na Laušu, ali ni slučaj kina „Kozara“ koji prvenstveno žele građani.

"Nažalost, zbog takvog stava od septembra neće biti karata za javni prevoz po povlaštenim cijenima, nema ni konkursa za učeničke stipendije za koje imamo novac, ne žele da usvoje odluku o upravljanju dvoranom na Laušu, kako bi djeca OŠ Sveti Sava mogla normalno započeti školsku godinu, a odbili su i prijedlog dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gajevoj ulici, koji zbog rekonstrukcije posluju u otežanim uslovima", rekao je Stanivuković.

Zaključivši da je evidentna opstrukcija Banje Luke, gradonačelnik je najavio da će već tokom večeri definisati dalje korake za izlazak iz ove situacije.

Predsjednik parlamenta Ljubo Ninković kaže da se nastavak sjednice može očekivati tek kada dobiju podatak kome je gradonačelnik dodijelio sredstva za besplatan prevoz.

Ninković je na konferenciji za novinare rekao da je gradonačelnik Draško Stanivuković izazvao mnogo nedoumica kod građana svojim odlukama o parkingu i subvencionisanju gradskog prevoza.

On je istakao da odbornici nisu dobili odgovor o cijeni parkinga u Banjaluci, te sada nije jasno da li se parking naplaćuje i po kojoj cijeni, a ukazao je i da je sumnjiva odluka o dodjeli besplatnih karata za parking u Banjaluci.

Ninković je rekao da se gradonačelnik nedolično ponašao, da je ometao rad gradskog parlamenta iznoseći zahtjeve koji nisu u skladu s Poslovnikom, te da kao predlagač pojedinih akata nije prisustvovao sjednici.

"U svemu je prikriven njegov politički manipulizam s ciljem osvajanja glasova na narednim izborima", ocijenio je Ninković, koji smatra da su svi oni taoci Stanivukovića.

Skupština grada Banjaluka razmotrila je danas informacije i izvještaje o poslovanju gradskih preduzeća "Vodovod", "Toplana", "Gradsko groblje", "Čistoća" i Zavoda za izgradnju (ZIBL), za koji je odbornik SNSD-a Bojan Pećanac rekao da nikada nije imao manje prihode.

