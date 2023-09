Šmit najavio posjetu Banjaluci, pohvalio tužilaštvo: "Dodik ne radi uvijek ono što kaže"

Kristijan Šmit, kojeg institucije Srpske ne priznaju za visokog predstavnika u BiH rekao je da planira uskoro da posjeti Banjaluku.

Izvor: Samir Jordamović, Anadolija

Šmit je komentarisao izjavu predsjednika Republike Srpske da će vlasti "razmisliti da mu zabrani ulazak u Republiku Srpsku".

"Tamo zapravo imam termine u narednih nekoliko dana i sedmica, posebno u Banjaluci, ali i u drugim gradovima. Ja se toga držim i preporučujem Dodiku da više ne tjera svoje sebične ludosti", rekao je Šmit za FAZ.

Šmit je poručio "Dodikovim pristalicima" da će shvatiti da "on ne radi uvijek ono što kaže" ističući da Dodik nema nadležnost i ovlaštenja da naredi njegovo hapšenje.

"Zaštićen sam Bečkom diplomatskom konvencijom i samim tim ionako uživam imunitet i pored toga Dodik ne bi imao nadležnost da me uhapsi ili naredi hapšenje jer nema ovlaštenja da daje upute policiji. Tužilaštvo bi to prvo moralo da razjasni. Dodik je već pokušao da me prijavi u Republici Srpskoj, a pametno banjalučko javno tužilaštvo je, iz mjera predostrožnosti, ovaj postupak odmah proslijedilo "Državnom javnom tužilaštvu u Sarajevu" (misli se na Tužilaštvo BiH), od kojeg dalje ništa nisam čuo. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Dodikovo ponašanje je šamar EU koja pokušava unaprijediti vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Vara se ako smatra da za njega postoje posebna prava ili posebni propisi. Dakle, gospodin Dodik bi se trebao pripremiti za neke prilično neugodne trenutke", rekao je Šmit, prenosi N1.

