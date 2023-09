Dodik: Šmit je shvatio da nije dobrodošao u Banjaluku

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je danas u Banjaluci, gdje je održana sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a, da Kristijan Šmit ne može da uđe ni u jednu instituciju u RS, da bi se sastao sa bilo kim i da je shvatio da nije dobrodošao u Banjaluku.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Dodik kaže da je korisno što je Šmit otkazao današnju posjetu Banjaluci i “shvatio da nije dobrodošao”.

Govoreći o političkoj situaciji na nivou BiH, rekao je da je sve stvar dogovora koalicije i da to nije rušenje zaključaka NSRS, a da je u okviru Zakona o VSTV-u BiH, došlo do uvažavanja prijedloga koje su oni “gurali pet godina”.

"Nema ustavnog osnova za Tužilaštvo i Sud BiH, ali smatramo da trebamo obezbijediti da RS ima najmanje štete. Dogovor koji smo uspostavili je realizovan i u očekujem da se u septembru na dnevni red stavi nekoliko važnih pitanja, prije svega Ustavni sud BIH i pitanje stranih sudija. Rečeno je da će se u okviru ministarstva pravde formirati radna grupa i mi smo poslali naše predstavnike. Očekujemo dva akta - odlazak stranih sudija i akt kojim se reguliše rad Ustavnog suda, da to ne bude na bazi pravila koje donose same sudije tog suda" kazao je Dodik.

Rekao je da je bezbjednosna situacija u BiH sigurna.

"Privatamo da se produži rad misije Althea (EUFOR) preko zaključaka Savjeta bezbjednosti, ali smo protiv da se proširi sastav i da uđu snage Velike Britanije. Zamolićemo da se vodi računa o tome, a ukoliko se pojavi takva mogućnost, da naši partneri u Savjetu bezbjednosti glasaju protiv toga", kazao je Dodik.

Još jednom je podvukao da se odbija mogućnost da se prihvati legitimitet Kristijana Šmita.

"Treba odustati od tih manifestacija nemoći. Mi nećemo prihvatiti nijednu njegovu odluku, kao što je to predviđeno zakonom koji je na snazi u RS. On ne može da uđe ni u jednu instituciju RS sa bilo kim da se želi sastati. Vidim da je odustao da dođe danas u Banjaluku i to može biti korisno u smislu njegovog shvatanja da ovdje nije dobro došao", rekao je Dodik.

Poručio mu je da “zaobilazi RS u širokom luku”, i ako baš mora da prođe, ako na primjer ide u Njemačku, da to uradi brzo.

Govoreći o uredbi koju je ranije pominjao, o tome da će naložiti policiji da spriječi ulazak Šmita u RS, Dodik je istakao da je “procjena bezbjednosnih snaga kako će reagovati” ali da je stvorena atmosfera da se ne može odbraniti njegovo prisustvo u RS, a da se “ne pojave elementi koji bi ugrožavali ukupnu bezbjednost, pa i njegovu”.

“Štiteći bezbjednost RS, a ne želeći da prema bilo kome, pa ni prema turisti, upotrijebimo nasilje, govorio sam da je to naše bazično opredjeljenje prema tom pitanju. To ne znači da mi možemo da utičemo i spriječimo određene strukture da djeluju kako oni misle. Glavni generator moguće destabilizacije je Šmit. On je taj koji nema podršku, za kojeg je NSRS rekla da nije visoki predstavnik, koji neovlašteno pokušava sebi da pribavi pažnju, on je taj koji sebe štiti nametnutim zakonima, koji će urušiti BiH do mjere da neće opstati…, izjavio je danas Dodik.

Rekao je da je na današnjoj sjednici Izvršnog komiteta bilo riječi o Saboru SNSD-a koji će biti održan 30. septembra u sportskoj dvorani u Doboju.

Najavio je i Zakon o nevladinim organizacijama koji bi se trebao naći na predstojećoj redovnoj sjednici NSRS.

(MONDO)