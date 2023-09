Dodikov savjetnik potegao pištolj na biznismena u Trebinju

Danas u centru Trebinja Branislav Okuka, savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika je potegao pištolj na biznismena Momčila Mandića.

Izvor: Facebook, screenshot

Intervenisala je policija, a Okuka je priveden.

"Ono što je Branislav Okuka danas uradio je čist pokušaj ubistva", rekao je biznismen Momčilo Mandić za BN.

Mandić objašnjava šta je tačno prethodilo incidentu u Trebinju, nakon susreta sa Okukom koji ga je, kako Mandić tvrdi, pokrao.

"Susreo sam se sa svojim bivšim radnikom Branislavom Okukom koji moju porodicu i sina blati gdje god stigne. Pitao sam ga zašto pljuje po mojoj porodici i zašto nam radi o glavi. On mi je prepotentno odgovorio da je savjetnik u kabinetu predsjednika Srpske Milorada Dodika i da će on moju porodicu da uredi kako on misli", kaže Mandić i dodaje da je tu došlo do svađe između njih dvojice.

Mandić tvrdi da je Okuka njihov bivši radnik.

"Okuka je onda izvadio pištolj i uperio u mene. Rekao sam mu da puca. U tom momentu je došla žandarmerija, oteli su mu pištolj i odveli ga u policijsku stanicu. Meni su rekli da dođem sam u stanicu i da dam izjavu", priča Mandić.

"Sve to može da se provjeri na okolnim kamerama koje su sve snimile. Zato mi nije jasno zašto Dodik u svom kobinetu drži čovjeka koji stamoti instituciju predsjednika i čitavu Republiku Srpsku", objašnjava Mandić i dodaje da će angažovati advokata koji će pratiti slučaj.

"Angažovaću advokata da prati predmet, a policija po službenoj dužnosti mora da podnese krivičnu prijavu protiv Branislava Okuke zbog pokušaja ubista, taman da je savjetnik Vladimira Putina. Ne smije da vitla pištolj prema nenaoružanom čovjeku nakon verbalnog sukoba, i to službeni pištolj", poručuje Mandić.

Iz Policijske uprave Trebinje oglasili su se šturim saopštenjem u kome su naveli da je o događaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju koji se izjasnio da nema krivičnog djela.

