Cvijanović: Šmit nije imenovan sa procedurom u Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković ne može pozivati na Aneks 10 Dejtonskog sporazuma kada govori o statusu Kristijana Šmita u BiH

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema njenim riječima, Šmit nije imenovan u skladu sa procedurom navedenom u tom aneksu, niti je potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN.

"Ovo je sve postalo prelicemjerno", rekla je Cvijanovićeva komnetarišući tvrdnje Konakovića da je Šmitov status legalan.

Ona je podsjetila da je pisala Savjetu bezbjednosti UN da vidi dokle ide to licemjerstvo, navodeći da je dobila odgovor koji su zloupotrijebili u okviru diplomatsko-konzularne mreže BiH Ministarstva inostranih poslova, dostavljajući ga medijima, a ne njoj gdje su falsifikovali prevod i ubacili da je Savjet za sprovođenje mira /PIK/ samo relevantan za imenovanje visokog predstavnika.

"Koja je to sloboda, da se igraju sa Ujedinjenim nacijama, a igraju se. Konaković se može pozvati na međunarodnu moć, međunarodni pritisak ali se ne može pozvati na Aneks 10 jer u njemu piše da visokog predstavnika relevantnom rezolucijom potvrđuje Savjet bezbjednosti UN ", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla potrebu provjere Šmitovog statusa. "Provjera je potrebna ako hoćemo pravnu državu. Ako je pravna država, zašto se ne može uputiti zahtjev da se provjeri nešto. Zašto ja kao građanin ove zemlje ne bih smjela da pitam zašto neko nosi oružje i šta se dešava s tim ako ga upotrijebi.", dodala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je u BiH more nesređenih odnosa, a da joj najviše smeta to što bošnjački političari zloupotrebljavaju svakog stranca koji dođe da bi radio protiv Republike Srpske i dodatno širio nerazumijevanje u BiH.

"Za mene je to teška zloupotreba i s tim se suočavamo sve ove godine, nije to nikakva novost", dodala je ona.

"Sreća je što nekad imamo goste koji su mnogo iskusniji od onih kojima ovdje drže lekcije i kojima pokušavaju zamazti oči. Nije to uvijek slučaj, ali ih ima", rekla je Cvijanovićeva.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković komentarisao kako su izbori bili lažni, te da, ako to tvrdi, kaže da je on izabran na taj način.

"Vi možete reći da u izbornom procesu imate neke stvari koje treba popraviti, reformisati. To mi je okej, ali ako možete tvrditi, ako je tačno da je to rekao, ako vi ustvrdite tako nešto, onda kažete da ste vi izabrani na osnovu nekih lažnih izbora", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je naglasila da se mora stati u kraj neodgovornim izjavama, da nikome ne spori da ima svoj politički stav, ali da ukoliko je demokratija, onda demokratske institucije moraju upravljati procesima.

"A to smo mi koji smo dobili povjerenje građana a ne nekakavi stranci koji mogu da vam mijenjaju Ustav, zakone, da se petljaju u to ko će biti u vlasti, da rade protiv jednih a budu na strani drugih i tako dalje", istakla je Cvijanovićeva nagalasivši da osuđuje sve one koji zloupotrebljavaju i globalno složenu situaciju u svijetu kao nešto dodatno čime će napraviti dodatnu pometnju da bi radili protiv onih s kojima žive.

Govoreći o neslaganjima na političkoj areni, Cvijanovićeva je istakla da su institucije i funkcioneri Republike Srpske uvijek opredijeljeni za očuvanje mira i stabilnosti, za to da bezbjednost bude očuvana.

"Mi ne mislimo da ono što se dešava sada izlazi iz okvira političke debate i da bilo ko ugrožava bezbjednost", rekla je ona.

Srpski član Predsjedništva je dodala da kolege iz FBiH često i tu zloupotrebljavaju ovaj politički teren i kažu - "Ovo ne može proći bez rata".

"To su ludosti, to su gluposti. U politici imamo pravo da se koristimo političkim sredstvima, a ona ne smiju da ugrožavaju bezbjednost ljudi. Niko iz Republike Srpske ne ugrožava bezbjednost, ali mi smo često dobijali prijetnje od kolega iz FBiH, koji su pričali da proizvode oružje, za ne daj Bože, da će biti rat", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da iz FBiH na taj način samo hoće da privuku međunarodnu pažnju. "Kad vidim s koliko žara prizvaju strani intervencionizam, sankcije, da prizivaju da neko protisne Republiku Srpsku, počinjem da vjerujem da oni baš nimalo ne vjeruju da BiH može opstati i da se toliko malo trude da opstane", rekla je Cvijanovićevam.

Ona je istakla i da je bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović na današnjem sastanku sa danskim šefom diplomatije govorio kako da su neki ovdje dobili sankcije.

"Ja kažem da sam dobila sankcije, ali to ne znači da je taj koji mi je dao sankcije u pravu, a ja u krivu, ali vama to znači jer ste se dogovorili da to tako bude", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da je BiH složen mehanizam koji može da uspije samo ako se svi budu pridržavali određenih propisanih pravila, te ukazala na dvostruke standarde i voluntarizam koji je postojao zadnjih godina, da neko može da promijeni nešto, a nema pravo da to radi i nije legitiman predstavnik da bude prepoznat kao zakonodavac, ili neko dođe i kaže ovo je dejtonski sporazum, a ovo nije ili kaže da u Republici Srpskoj mora da se provede odluka Ustavnog suda BiH koja se odnosi na 9. januar.

"Kad isti Ustavni sud kaže da nije neko visoki predstavnik ako nije dobio rezoluciju Savjeta bezbjednosti onda kažu `nema veze što nije rekao`. To su dvostruki standardi koji će nanijeti dodatnu štetu ne samo BiH već cijeloj regiji", istakla je Cvijanovićeva i dodala da se u cijeloj regiji gledaju ti dvostruki standardi.

Cvijanovićeva je rekla da žali što EU 20 godina ranije ovaj prostor nije popunila na drugi način, da bi vjera u članstvo bila opipljiva.

"Mir i stabilnost su tu. Sve što se dešava je na političkoj sceni", zaključila je Cvijanovićeva.

SRNA