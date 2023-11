PDP osporava Šmita i sve nametnute odluke, traže spajanje lokalnih i opštih izbora

Glavni odbor Partije demokratskog progresa (PDP) zadužio je poslanike stranke da pokrenu inicijativu na osnovu koje bi se 2024. godine održali istovremeno lokalni i opšti izbori na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Nizom zaključaka osporene odluke visokih predstavnika.

Izvor: PDP

Takođe, Glavni odbor PDP zadužio je poslanički klub PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) da uputi u proceduru akt kojim će parlament Srpske "osuditi koaliciju vladajućih stranaka iz Srpske sa strankama tzv. Trojke iz Federacije BiH budući da je federalna komponenta vlasti u BiH rezultat direktne protivpravne intervencije Kristijan Šmita".

"U slučaju da to jasno ne osudi, parlament Srpske implicitno će prihvatiti ne samo da je g. Šmit visoki predstavnik, nego će i zauzeti stav da visoki predstavnici u BiH imaju pravo da nameću zakone i suspenduju i same ustave u BiH, a čemu se PDP oštro protivi i u čemu nikad nećemo učestvovati. Isto tako, zadužili smo i sve naše poslanike da iniciraju proceduru popisa svih neustavno nametnutih zakonskih i ustavnih odredaba svih visokih predstavnika u BiH sa ciljem da ih svi parlamenti u BiH proglase ništavim, jer to oni i jesu. To je prvi korak ka poništavanju i nametnutih političara koji su zakovali sistem", izjavio je potpredsjednik PDP-a Milko Grmuša nakon sjednice Glavnog odbora.

Glavni odbor je danas usvojio političke zaključke i smjernice čiji je osnovni smisao, tvrdi Grmuša, da je nastupilo vrijeme za ozbiljno političko preslagivanje u zemlji.

"Visoki predstavnici u BiH, shodno Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma i Ustavu BiH, nikad nisu imali pravo da usvajaju akte sa ustavnom i zakonskom snagom, kao niti da smjenjuju demokratski izabrane narodne predstavnike. Urušavanje demokratskog i pravnog poretka počelo je u najvećoj mjeri 1999. godine kad je tadašnji visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp nelegalno smijenio demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske profesora Nikolu Poplašena i time trajno minirao vladavinu prava u Srpskoj i BiH. Ta smjena izvršena je sa osnovnim ciljem da se nasilno promijeni politički reljef u Srpskoj i BiH i da se na vlasti trajno instaliraju oni koji će povijati glavu ne pred ustavom i zakonom, nego prema moćnicima. Svi oni koji su u Srpskoj tad direktno ili indirektno podržali ovo nasilje, tad su podržali nepravnu praksu visokih predstavnika da urušavaju ustavni poredak i suverenitet Srpske i BiH. Vestendorp je to učinio da bi sačuvao političko sjeme koje je nasilno preuzelo vlast u Srpskoj, a plod te otrovne voćke danas je toliko narastao da je zatrovao život i onima kojima je bio namjenjen da ga progutaju i onima koji su ga posijali", istakao je Grmuša.

Stav Glavnog odbora PDP-a je da Kristijan Šmit nije izabran za visokog predstavnika u BiH u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.

"PDP izlazi pred narod sa porukom da stranci više nemaju šta da odlučuju u Srpskoj i BiH i da njihov dosadašnji koncept rada konačno treba smjestiti na smetljište istorije, zajedno sa njihovim političkim otrovnim voćkama koje su posadili u Srpskoj i cijeloj BiH. Kako bismo kredibilno realizovali ovaj veliki patriotski i državnički posao, svjesni smo da ćemo i unutar naših redova morati sasjeći mnoge otrovne korovčiće jer je previše ljudi napustilo već našu zemlju, previše ih se sprema da ode i više nema vremena za kalkulacije. Zemlja mora početi da se liječi-odmah", zaključio je Grmuša.

Glavni odbor zahtjeva izmjene izbornog zakona

Glavni odbor PDP izabrao je nove članove Predsjedništva PDP, te izglasao zaključke koji se odnose na prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH i afirmisanja političkog suverenitata i ustavnog poretka Republike Srpske.

"Glavni odbor Partije demokratskog progresa zahtjeva da se Izmjene i dopune izbornog zakona BiH, vezano za paket integriteta izbornog procesa, usvoje do kraja neizborne, 2023. godine. Smatramo da uspostavljanje fer i poštenih izbora ne može biti isključivo stvar vladajuće većine na nivou BiH, već podrazumjeva učešće i opozicije kako bi se naredni izborni procesi odvijali bez bilo čijih primjedbi", rekao je predsjednik Glavnog odbora PDP, Siniša Golić

Golić navodi da Glavni odbor PDP naročito insistira da izmjene zakona podrazumjevaju uvođenje elektronskih tehnologija za identifikaciju birača i skenere glasačkih listića.

Predsjednik Glavnog odbora PDP je naveo da PDP insistira na rješavanju problema zloupotrebe delegiranja članova biračkih odbora od strane “fiktivnih” političkih subjekata i nezavisnih kandidata, na jednostavan način da novo rješenje podrazumjeva da u biračke odbore pravo predlaganja imaju isključivo parlamentarni politički subjekti.

"Glavni odbor PDP takođe smatra da je potrebno uvesti dvokružni sistem za direktne izbore za pojedinačne funkcije, odnosno u Republici Srpskoj za izbor gradonačelnika/načelnika, predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH. Glavni odbor PDP posebno insistira da se u okviru izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH predvidi mogućnost vanrednih izbora", poručio je Golić.

Za članove Predsjedništva PDP danas su izabrani Diana Čekić, Milorad Maran, Bojan Kresojević i Zdravko Marinković.

