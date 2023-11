"Granica postoji" je sada i podkast: Advokat Nobilo bio prvi gost, evo šta je rekao

Postojanje bilo kakvog visokog predstavnika je negacija demokratije, a posebno ovog koji donosi zakone, rekao je advokat Anto Nobilo.

"Kao pravnika me šokira činjenica da postoji čovjek koji donosi zakone! Da li ste ikada čuli da postoji jedan čovjek koji može donijeti bilo koji zakon uključujići i zakon koji glasi: 'Ako ne poštuješ moje odluke moraš ići u zatvor'. Samo u BiH postoji čovjek koji može to da radi. To je vrhunac apsurda i negacija demokratije, a na zapadu tvrde da se to ne smije raditi", istakao je Nobilo, koji je savjetnik tima odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, objavila je agencija Srna.