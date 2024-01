Dodik najavio otvaranje pet fabrika u RS koje će zaposliti nekoliko hiljada ljudi

Ove godine očekujemo bar pet novootvorenih fabrika koje bi trebalo da zaposle nekoliko hiljada ljudi, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će ova godina biti izazovna, ali i sa mnogo investicija, te istakao da je i danas dobio ozbiljnu ponudu kompanije koja je spremna da gradi dionicu auto-puta od Doboja do Vukosavlja, i to pod koncesijom bez tereta i obaveza Republike.

"To je nešto najpovoljnije što smo mogli dobiti i sada ćemo to razmotriti. Već godinu dana sa evropske strane postoje blokade oko te investicije. Nama je veoma važno da nastavimo priču i izgradimo auto-put do Bijeljine", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske rekao je da je plan do kraja godine da se privuče što više individualnih investicija, navodeći da je značajan broj onih koji izražavaju želju za ulaganje u Srpsku.

"Ove godine očekujemo bar pet novootvorenih fabrika koje bi trebalo da zaposle nekoliko hiljada ljudi. U tom pogledu smo veoma zadovoljni. To pokazuje da Republika Srpska ima interes investitora za tako nešto", rekao je Dodik za RTRS (podsjećamo, krajem prošle godine Dodik je za ovu godinu u RS prvo najavio otvaranje tri fabrike).

On je pojasnio da je riječ o fabrikama koje otvaraju investitori sa Zapada, odnosno oni koji znaju da je u Srpskoj najjeftinija energija, sa kvalifikovanom radnom snagom i stabilnim podsticajima, uz obezbjeđivanje cjelokupne logistike.

"Oni su naši najveći ambasadori. Kada otvorimo fabrike u narednih nekoliko mjeseci, to će biti najbolja poruka ostalima da dođu. Potpuno sam uvjeren da će Republika Srpska ojačati u ovoj godini i nastaviti da radi sve započete poslove", istako je Dodik.

On je napomenuo da će Republika Srpska i dalje razvijati mrežu auto-puteva, ali i nastaviti sa rekonstrukcijom i izgradnjom novih bolnica, kao što je to slučaj u Trebinju, dodavši da je želja da se u ovoj godini započne izgradnja brzog puta od Trebinja prema Bileći, Foči i Višegradu koja bi išla do Bijeljina, odnosno auto-puta prema Srbiji.

"Borićemo se za to da se održi budžet jer će biti izazovno vrijeme. Razgovaraćemo sa onim privrednicima koji ukazuju na to da je problem najniža plata koju smo utvrdili u iznosu od 900 KM. Narednih desetak dana razgovaraću s njima", najavio je Dodik.

On je naglasio da će učiniti sve da Republika Srpska ostane stabilna, mirna i da se bavi investicijama, ne samo u oblasti putne infrasturukture, već i energije.

"Pokušavaćemo da riješimo problem gasovoda. Očigledno je da imamo ogromnu štetu zato što nemamo gasovoda i da na taj način pokušamo obezbijediti sigurno snabdijevanje energentom budućnosti. Republika Srpska, u stratateškom smislu, mora da izgradi taj gasovod", naglasio je Dodik.

(MONDO/SRNA)