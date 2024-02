Cvijanović: Na sudiju Mirsada Striku vršen pritisak

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da sumnja da je na prethodnog sudiju u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika - Mirsada Striku, vršen pritisak.

Izvor: Srna, Borislav Zdrinja

Cvijanovićeva smtra da je na sudiju vršen pritisak "da uradi nešto što kao pravnik nije mogao ili nije htio, zbog čega je odlučio da ode". Ona je ukazala da novi sudija Sena Uzunović ima političku pozadinu.

Cvijanovićeva je naglasila i da Strikin odlazak nema veze sa zahtjevom za njegovo izuzeće, koje je odbijeno, te dodala da je sudija Uzunovićeva, koja je preuzela predmet, dobila nalog da radi ono što prethodni sudija nije htio da uradi.

Prema njenim riječima, ljudi koji su došli da podrže Dodika u Sudu napustili su ročište zbog toga što se ne radi o suđenju u kojem bi se trebalo baviti pravom i pravosuđem nego se bavi teškom politikom.

"Ovdje je mnogo nelogičnosti, prvo odbijen je zahtjev za izuzeće prethodnog sudije, onda taj isti sudija traži da bude razriješen. Prije tri mjeseca, kada je počela sva ova lakrdija /sudija Strika/ je znao kada će u penziju. Sumnjam da je bio pod pritiskom, da nije htio da radi ono što smo vidjeli da se danas radi", rekla je Cvijanovićeva novinarima ispred Suda BiH.

Prema njenim riječima, nečuveno je da novi sudija kaže da nema objašnjenje zašto nije promijenjena optužnica ako je predmet protiv Dodika i vršioca dužnosti "Službenog glasnika" Republike Srpske Miloša Lukića razdvojen, te da sudija kaže Tužilaštvu da čita samo dijelove optužnice koji se odnose na Dodika.

"Da li je realno da u pravosudnoj instituciji može da bude toliko voluntarizma, toliko neprofesionalnosti da se kaže da se čita samo jedan dio koji Tužilaštvo hoće?", upitala je Cvijanovićeva.

"Šmit nije nikakav zakonodavac"

Ona je upitala i kako se došlo u situaciju da Dodik dođe u sudnicu, te istakla da je "smijurija" kada neko pročita da je neko optužen zato što nije poštovao odluke Kristijana Šmita, koji nema pravo da nameće zakone, niti je legalno izabran.

"On (Šmit) nije nikakav zakonodavac, nije prepoznat u Ustavu kao neko ko ima pravo da to radi. On ne može mijenjati Ustav", naglasila je srpski član Predsjedništva.

Cvijanovićeva je rekla da je zgrožena da postoje sudije u Sudu BiH koje imaju političku pozadinu i koji su službovali u političkim vladama, što je slučaj sa novim sudijom u postupku protiv Dodika.

Cvijanovićeva je navela da je zgrožena da postoje sudije u Sudu BiH koje imaju političku pozadinu i koji su službovali u političkim vladama, što je slučaj sa novim sudijom u postupku protiv Dodika.

"Nemojte da se pravimo blesavi i da ne znamo da su premijeri političke pozicije, da su ministri političke pozicije i da biraju svoje pomoćnike koji su političke pozicije", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, nečuveno je da sudija kaže da joj je "samo prebačen predmet".

"Imala je gospođa, valjda, najmanje predmeta, pa su odlučili. Da li je to normalno?", upitala je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila sumnju u čitav proces protiv Dodika, navodeći da on nema veze ni sa pravom niti pravdom.

Visoki zvaničnici Republike Srpske, koji su danas bili u Sudu BiH radi podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, napustili su sudnicu nezadovoljni procesom, uz ocjenu da je nečuven, nelogičan i protiv svih pravila.

Sudnicu su napustili, između ostalih, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministri u Vladi, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Milorad Kojić.

(SRNA/MONDO)