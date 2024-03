Čubrilović: Konaković politizovao projekat izgradnje auto-puta od Beograda do Sarajeva

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković na Diplomatskom forumu u Antaliji politizovao projekat izgradnje auto-puta od Beograda do Sarajeva.

Čubrilović je istup Konakovića u Turskoj u vezi sa trasom auto-puta od Beograda do Sarajeva ocijenio kao promašen, te istakao da gradnja kroz Republiku Srpsku nije sporna.

"Na ovom našem prostoru svakom je dozvoljeno svašta da priča, pa tako i Konakoviću o mreži auto-puteva za koje vjerujem da nije podobno upućen, kao ni u mnoge druge svari. Ali sa druge strane, dozvoljava sebi da vodi trasu auto-puta kuda on misli ili kuda zamišlja da bi trebalo. To je sramota i pogrešan način na koji je izneseno to što je izneseno i to bez ikakvih argumenata", rekao je Čubrilović za "Glas Srpske".

To što je Konaković spominjao Sandžak u gradnji auto-puta Beograd-Sarajevo, Čubrilović je nazvao sramotom i neznanjem.

"Van svakih okvira je miješati politiku u te projekte, treba gledati ovo sa ekonomske strane, ono što je najbolje za privredu jedne i druge države, kako i na koji način ih uvezivati i raditi. Ovo je potpuna politizacija svega, pa evo i onoga što ne bi trebalo nikako da bude. Konaković je potpuno promašio temu, ako nije i mjesto na kojem je govorio", rekao je Čubrilović.

On je podsjetio da je trasa auto-puta od Beograda do Sarajeva inicijativa svih strana u koju je bio uključen i turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan, te dodao da gradnja kroz Srpsku nije sporna, ali da nikada nije postignuta saglasnost u FBiH.

"Radi se ruta Beograd - Kuzmin - Bijeljina - Brčko. Da li će oni od Brčkog prema Tuzli ili nekom drugom trasom nije poznato, ali ja sam mislio da su oni našli zajedničko rješenje ipsilon krakom da se to riješi i da budu svi zadovoljni. Nama je važno da je ruta prema Doboju, odnosno Brčko - Doboj - Banjaluka usaglašena. Nikada se nismo miješali u to u kojem će se to pravcu raditi kroz FBiH, to je potpuno njihova stvar, kao što je naša stvar kroz Srpsku", naveo je Čubrilović.

On je istakao da treba uraditi ono što je moguće i što je dogovoreno.

"Naravno ekonomski najisplativije bi bilo da ide trasa od Brčkog do Tuzle, odnosno da uvežemo najveće privredne centre u Srpskoj i BiH sa Beogradom. To je najveći grad, centar brojnih dešavanja i svi su naslonjeni na taj prostor", ukazao je Čubrilović.

On je naveo da je zajednički problem trasa auto-puta oko Brčkog, s obzirom na kontakt tačke koje su Srpskoj veoma važne i do kojih će se bez sumnje doći.

