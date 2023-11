Ministar priznao: Obustava rada "Mitala" veliki udarac za "Željeznice" i privredu Republike Srpske

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će, ukoliko "Arselor Mital" obustavi transport rude na duži period iz Omarske ka Zenici, to zadati veliki udarac "Željeznicama Republike Srpske"

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Navodi da će ovo ostaviti velike posljedice po ukupna privredna kretanja unutar Srpske.

"To je veliki problem za `Željeznice`, jer `Arselor Mital` učestvuje u ukupnom prihodu tog javnog preduzeća sa 42 odsto. To nije malo i to bi zaista bio veliki udarac za `Željeznice`", rekao je Čubrilović za "Glas Srpske".

On je istakao da se trenutno pokušavaju pronaći alternativna rješenja kada je riječ o ovom problemu.

Iz "Mitala" je ranije saopšteno da je došlo do prekida integralne proizvodnje u Željezari u Zenici, te da je proizvodnja privremeno obustavljena zbog loših uslova koji vladaju na tržištu čelika.

"Nakon pažljivog razmatranja i procjene svih raspoloživih opcija, 11. novembra 2023. godine smo privremeno obustavili rad visoke peći, nakon čega je sukcesivno obustavljena proizvodnja i u ostalim pogonima. Niz faktora na međunarodnom tržištu čelika uticao je na donošenje odluke o prekidu proizvodnje", piše u saopštenju.

U kompaniji kažu da je evropsko tržište čelika trenutno u padu, s trenutnim smanjenjem potrošnje čelika u EU koje je počelo u drugom kvartalu 2022., zbog sukoba u Ukrajini, neviđenog rasta cijena energije, troškova proizvodnje i inflacije, sve usred rastuće ekonomske neizvjesnosti.

"Uslovi potražnje značajno su se pogoršali u drugoj polovini 2023. godine, a očekuje se da će se ovaj negativni ciklus nastaviti, vođen kontinuiranom ekonomskom neizvjesnošću koja je rezultat visoke inflacije. ArcelorMittal Zenica se počela suočavati sa problemima u poslovanju još od sredine prošle godine, i to uslijed globalnih kretanja na tržištu čelika i sirovina. Od 2021. godine, cijena koksnog uglja porasla je za 300%, cijena električne energije je porasla za 44%, a cijena zemnog plina za 80%. Troškovi željezničkog transporta također su porasli za 25% od 2021. godine".

Pojasnili su da je u istom periodu sadržaj željeza u rudi iz rudnika koji opskrbljuju ArcelorMittal Zenica pao je sa 53% na 47%, "što znači da se za istu proizvodnju čelika mora kupovati više rude".

"Osim toga, prodajne kvote na tržištu EU su ograničene, zbog zaštitnog režima koji je nametnula EU, i suočene su sa jeftinim uvozom čeličnih proizvoda iz Turske, proizvedenih putem elektrolučnih peći koje koriste staro željezo. U svemu tome, u posljednje tri godine plate radnika su povećane za 32% zbog inflacije" Svi ovi faktori zajedno direktno utiču na mogućnosti da ArcelorMittal Zenica konkurentno proizvodi čelik putem integralne proizvodnje, što dovodi do privremene pauze u proizvodnji. To se naravno odrazilo i na našeg snabdjevača željeznom rudom, jer je ArcelorMittal Zenica zaustavila dopremu rude iz prijedorskih rudnika u periodu obustave proizvodnje", navodi se u saopštenju koje je objavio Zenicablog.

Nisu rekli do kada će trajati obustava rada. Kompanija je rad obustavljala i 2020. godine.

Govoreći o najavljenom poskupljenju karata u željezničkom saobraćaju, kao i restrukturisanju "Željeznica", Čubrilović je rekao da ova firma neće "stati na zelenu granu" tako što će prihod bazirati na kartama putnika.

"Insistiraćemo da restrukturisanje `Željeznica` privedemo kraju. Prije svega, treba ispoštovati ono što je sa Svjetskom bankom potpisano. Oni insistiraju na nekom holdingu, a nama se u ovom trenutku ne čini da je to najefikasnije rješenje za željeznički saobraćaj. Moraćemo se prilagođavati ukupnoj situaciji i završiti posao kako je i potpisano", rekao je Čubrilović.

(MONDO/Glas Srpske)