Aleksandar Zolak biće novi direktor banjalučkog "Vodovoda"

"On je prije svega dobar menadžer", rekao je Stanivuković.

Izvor: Agencija za lijekove

Novi direktor banjalučkog “Vodovoda” biće Aleksandar Zolak, kadar PDP i bivši direktor Agenije za lijekove Bosne i Hercegovine.

Rekao je ovo gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, gostujući večeras na BN televiziji.

Stanivuković podsjeća da Zolak ima iskustva na rukovodećim pozicijama, tvrdeći da ima hrabrosti da se uhvati u koštac sa problemima.

"On je čovjek koji je vodeći Agenciju za lijekove pokazao kako se radi, čovjek koji je pokazao da je borac i da ne posustaje, što je pokazao i slučaj “kiseonik”. On je čovjek koji ima hrabrost i koga je SNSD odmah otjerao sa mjesta. Radi se o kvalitetnom čovjeku, koji je prije svega dobar menadžer. On će zajedno sa mnom i Predragom Dudukovićem voditi “Vodovod”", rekao je Stanivuković, prenosi Blink.

Zolak je bio odbornik u Skupštini grada Banjaluka, od 2015. godine bio je direktor Agencije za lijekove BiH, dugogodišnji je kadar PDP, po struci ginekolog.

Podsjećamo, dosadašnji direktor banjalučkog "Vodovoda" Predrag Duduković podnio je krajem februara neopozivu ostavku uz obrazloženje da se povlači iz privatnih razloga.

(Mondo)