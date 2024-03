Dodik: Povući ću račune iz banaka u kojima primam platu, a to ću predložiti i drugima

Milorad Dodik, predsjednik RS rekao je da Ambasada SAD u Sarajevu i ambasador Majkl Marfi stoje iza prijetnji bankama u Republici Srpskoj da će biti sankcionisane ukoliko budu isplaćivale primanja sankcionisanim zvaničnicima Srpske.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Odgovarajući na pitanje da li američke prijetnje mogu da dovedu do problema bankarskom sektoru u Srpskoj, Dodik je istakao da su prijetnje bankama samo još jedna zloupotreba američke moći i da postoji samo jedna stvar koju oni mogu da urade, a to je da poslovnim bankama spriječe korespondenciju sa inostranstvom.

"To jeste problem, ali da toga ne bi bilo, povući ću račune iz banaka u kojima primam platu, a to ću predložiti i drugima. U narednim danima ćemo vidjeti kako ćemo internim propisima omogućiti da ljudi ostvaruju svoja radna prava", rekao je Dodik.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je da je jedan broj ljudi na današnjoj sjednici Izvršnog komiteta ove stranke predložio da Srpska uvede mehanizam zabrane ulaska predsjedniku SAD Džozefu Bajdenu, američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, britanskom premijeru Rišiju Sunaku, zamjeniku američkog državnog sekretara Viktoriji Nuland, kao i porodici nekadašnjeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna.

"Zloupotreba moći SAD-a, oni mogu da poslovnim bankama spriječe korespondenciju sa inostaranstom i to je nešto što je problem. To sve radi ambasada u Sarajevu, to sve radi Marfi, ali neće ni on do kraja. U prevodu, vi ako slavite 9. januar nemate pravo na platu. Izgleda ko god slavi 9. januar biće pod sankcijama, pa vas ja sve pozivam da dođete i da napravimo najveću proslavu", rekao je Dodik.

Podsjećamo, Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija saopštila je da je uvela sancije Branislavu Okuki, Jeleni Pajić Baštinac i Srebrenki Golić jer su organizovanjem i obilježavanjem Dana Republike Srpske, 9. januara ove godine "podrivali mir i stabilnost u BiH".

(Srna/MONDO)