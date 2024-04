Stanivuković o prijavi MUP-a: Politička priča i budalaština

Politička priča i budalaština, tako je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković prokomentarisao izvještaj koji je Policijska uprava Banjaluka podnijela protiv njega i ovlaštenog potpisnika u Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Vuka Višekrune.

Izvor: Grad Banjaluka

Oni su prijavljeni zbog sumnje da su nenamjenski potrošili kredit od 1.767.129 KM.

“Dokaz tome je da je policija samoinicijativno skupljala informacije. Dakle, nema naredbe o sprovođenju istrage od strane tužilaštva u ovom trenutku”, kazao je on i dodao da se radi o novcu koji je potrošen na građane Banjaluke, piše Capital.

Kaže da će izaći u javnosti u narednim danima sa detaljima i dokazima o ljudima koji, kako kaže, vrše pritisak na određene ljude iz policije da to rade. Naveo da se to odnosi na Vladu Đajića, koji je inače predsjednik GO SNSD Banjaluka.

“Bio sam juče u policiji popio sam kafu i ispričao se, bilo mi je lijepo. Navikao sam da zbog takvih razloga idem u policiju”, naveo je on.

Kako smo ranije objavili, policijska uprava Banjaluka podnijela je juče Okružnom javnom tužilaštvu Izvještaj protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića I v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Vuka Višekrune zbog sumnje na obmanu i zloupotrebu položaja.

Mondo saznaje da su u pitanju sredstva koja su iskorištena za izgradnju jedne od kružnih raskrsnica u Banjaluci.

(Mondo)