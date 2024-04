U SDS dva puta pokretali proceduru za skidanje sa OFAC liste sankcija, oba puta inicijativa prekinuta

Srpska demokratska stranka (SDS) još prije nekoliko godina u dva navrata je pokrenula aktivnosti ka tome da bude skinuta sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu imovine stranaca američkog Ministarstva finansija (OFAC), potvrdio je predsjednik stranke Milan Miličević.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Stranka je na OFAC-ovoj listi od 2004. godine, a u prethodnom periodu je pokušavala da to stanje promijeni, rekao je Miličević uz pojašnjenje da je ova inicijativa iz nekog razloga prekinuta.

"U dva maha, jednom kada je predsjednik bio Mladen Bosić, a jednom kada je stranku vodio Vukota Govedarica, ta inicijativa je pokrenuta i ona je došla do nekog koraka ali je iz nekih rezloga prekinuta. Jednom je prekinuta u onom momentu kada je predsjednik stranke Bosić dao ostavku 2016. godine", navodi Miličević.

Tvrdi da je bilo još nekih pokušaja, ali do oni "nisu dovedeni do kraja iz različitih razloga". U SDS su opredijeljeni da proceduru pokrenu ponovo.

"U fazi smo prikupljanja informacija i dokumentacije da vidimo šta je potrebno da se ponovo uđe u tu proceduru. To SDS-u vezano za izlazak na ove izbore i probleme sa računom ništa ne znači jer to je procedura koja traje dugo. Ako bi se uspjelo u tome, stranci će to značiti za par godina ali treba gledati dugoročno. Kratkoročno, treba da pronađemo rješenje kako funkcionisati sa nekim drugim računom", zaključio je Miličević.

SDS-u je ugašen jedini transakcioni račun u banci nakon upozorenja iz američkog Ministarstva finansija finansijskim institucijama u BiH da praktično prekinu poslovanje sa fizičkim i pravnim licima koja su na listi sankcija OFAC-a jer bi im u suprotnom moglo biti otežano poslovanje u međunarodnom platnom prometu, sa kompanijama, institucijama i finansijskim servisima zapadnih zemalja.

SDS je trenutno spriječen da isplaćuje plate za oko 30-ak zaposlenih, a stranka će za predstojeće izbore morati naći način da koristi račun neke druge organizacije. Miličević je tokom vikenda i danas najavio da bi se ta organizacija mogla zvati "Srpska demokratska stranka - volja naroda" i da bi račun i to ime bili samo formalno iskorišteni u praktične izborne svrhe, te da SDS neće suštinski promijeniti ime.

(MONDO)