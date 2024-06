Bivši ministar zdravlja pita: Zašto se ne otvori koridor za kola hitne pomoći u Banjaluci? (VIDEO)

Stranka Narodni front predlaže otvaranje saobraćajnog "koridora života” u nastavku ulice Sime Matavulja pored Zavoda za transfuziju do kružnog toka prema Laušu i to samo za kretanje vozila hitne pomoći.

U saopštenju koje potpisuje Slobodan Stanić, bivši ministar zdravlja RS, a sada član Predsjedništva Narodog fronta navodi se da je Hitna pomoć (Služba za pružanje hitne medicinske pomoći) u Banjaluci smještena u Ulici Sime Matavulja, ali je u njenoj blizini velik broj različitih ustanova sa velikim brojem fondova i institucija.

"Osim toga ne treba zanemariti ni velik broj subjekata u bivšem Čajavecu, ali i činjenicu čestog zatvaranja glavnih saobraćajnica koje su sada jednosmjerne, dok su male ulice, Jovana Dučića i Zdrave Korde koje su izlaz za ulicu Sime Matavulje ostale dvosmjerne i jako su opterećene, naročito u vrijeme dolaska i odlaska sa posla. Sve ovo dovodi do kolapsa i strašno otežava kretanje sanitetskih vozila hitne pomoći. I pored upaljenih rotacija i zvučnih signala vozila se ne mogu dovoljno brzo skloniti i dolazi do gubljenja dragocjenog vremena za pacijente. Opšte je poznato da kašnjenja u intervenciji dovode do lošijih ishoda po pacijente, pa čak i gubitka života. Prosto nije jasno, kako se u komunikaciji sa rukovodstvom Doma zdravlja Banjaluka ovom problemu i njegovom rješavanju nije dao prioritet u rješavanju nad svim drugim saobraćajnim problemi. Još je nepovoljnije ukoliko se Dom Zdravlja pisanim putem obraćao, a da nije reagovano", kaže Stanić.

Stanić kaže da bi se "koridorom života" skratio put prema UKC-u Republike Srpske i u potpunosti izbjegle strašne gužve i zagušenje saobraćaja. Ovo bi poboljšalo izglede pacijenata za pravovremenom intervencijom, poboljšalo bi ishode liječenja i smanjilo broj smrtnih ishoda.

"Teško je povjerovati da su aktuelni gradonačelnik Banjaluke i gradske vlasti, posebno Odjeljenje za saobraćaj i puteve, uradili kvalitetnu i cjelovitu studiju saobraćaja i saobraćajnih problema, kad nisu sagledali ogromne probleme sa kojima se sreću vozila hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka, ali i UKC-a i drugih zdravstvenih ustanova", tvrdi Stanić.

