SNSD kažnjen zbog zloupotrebe djece u političke svrhe u Banjaluci

Centralna izborna komisija BIH kaznila je SNSD zbog zloupotrebe djece u političke svrhe sa 4.500 KM.

Obrazlažući ovu odluku, iz CIK-a su naveli da su u ovom slučaju nastupali po prijavi PDP-a, u kojoj se navodi da je Nikola Šobot, kao pristalica SNSD-a, zloupotrebio javne resurse i da je zloupotrebio djecu u političke svrhe.

Sporni događaj zbog koga je kažnjena partija Milorada Dodika, odigrao se nedavno, prilikom organizovanja predstave za najmlađe u prostorijama SNSD-a.

"Uz prigovor su dostavljene fotografije na kojima se vidi da su na predstavi koja je bila besplatna, bila prisutna djeca, da su u prvom redu bilo par odraslih osoba, Ljubo Ninković i Nikola Šobot. U postupku po prijavi, zatražili smo izjašnjenja od aktera i istražili smo okolnosti. Utvrdili smo da je SNSD u svojim objavama napisao da je održana predstava i da su 'kvalitetno proveli vrijeme sa sugrađanima iz Bronzanog Majdana'. A vidjeli smo da su u publici bila samo djeca", kazao je Mišo Krstović, šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje CIK-a BiH.

Dalje je naveo da se na priloženim fotografijamA vidi da se publici obratio Šobot.

"Riječ je o pristalici stranke SNSD. Cijeneći sve navedeno, smatramo da je SNSD zloupotrijebio predstavu i djecu i da su odgovorni što je Nikola Šobot, pristalica ove stranke, i da su time prekršena pravila ponašanja u izbornom periodu. Pa se na osnovu toga ovoj političkoj stranci izriče kazna od 4.500 KM", pojasnio je Krstović, prenose Nezavisne novine.

S druge strane, kako je rekao, CIK BiH nije mogao utvrditi zloupotrebu resursa u političke svrhe.

"Ovo je po prvi put zloupotreba djece u političke svrhe", kazala je Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a BiH.

Željko Bakalar, član CIK BiH, podsjetio je da se kažnjavanje stranaka zbog zloupotrebe djece tek počelo sprovoditi, a da je toga bilo ranije u mnogo slučajeva.

Takođe, CIK BiH izrekla je novčanu kaznu 3.000 Ujedinjenoj Srpskoj zbog zakonom zabranjene preuranjene predizborne kampanje.

Stranku je prijavio Transparensi internešnal, a utvrđeno je da je Slavka Brezo, odbornica Ujedinjene Srpske u SO Pale i predsjednica Regionalnog odbora US, na svom Fejsbuk profilu objavila da je ova stranka inicirala besplatan "papatest" u objavama na kojima je bio logotip US.

