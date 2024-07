Kresojević obećao: Do 5. avgusta biće isplaćene povećane subvencije za privatne vrtiće u Banjaluci

Gradski menadžer Bojan Kresojević rekao je danas da će povećane subvencije za privatne vrtiće biti isplaćene do 5. avgusta, ali da će za one ranije koje Grad duguje roditelji čekati dok se ne usvoji plan izmirenja obaveza za prethodnu godinu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kresojević je podsjetio da je od 1. jula donesena odluka da subvencije djece za boravak u privatnim predškolskim ustanovama iznosi 100 KM za prvo dijete, odnosno 200 KM za drugo i svako naredno.

„Subvencije za juli mjesec su predviđene da budu isplaćene do 5. avgusta i one će biti isplaćene u narednih pet dana za juli mjesec i to značajno ranije nego što je to predviđeno", rekao je on.

Zbog neisplaćivanja subvencija od 60 KM, a zbog kojih su roditelji čak organizovali i protest ispred Gradske uprave, „okrivio“ je skupštinsku većinu predvođenu SNSD-om i Narodni front.

„Kada govorimo o isplatama za prošlu godinu svima je jasno da zbog neusvajanja rebalansa budžeta mi nismo u situaciji da ih isplatimo dok se ne usvoji plan izmirenja obaveza za prethodnu godinu i to je zaista visok stepen neodgovornosti koji su pokazali i SNSD i Narodni front. Oni nemaju pravo danas da pitaju kada će biti rebalans jer su oni svoj legitimitet za to pitanje potrošili kada su krajem 2023. godine u nizu pokušaja pokazali da ne podržavaju rebalans, kao i u isplatu tih subvencija“, rekao je Kresojević.

Napomenuo je da Narodni front, kao ni SNSD nisu uputili amandmane na predložen rebalans budžeta u cilju da se on usvoji.

„Oni su tada rekli da nešto u predloženom rebalansu ne valja, i tada su imali mogućnost da ulože amandmane i da se usvoji rebalans budžeta kakav oni smatraju da treba. Oni to nisu htjeli. Zbog neodgovornosti, skupštinske većine, SNSD-a i Narodnog fronta mi nismo u stanju da isplatimo subvencije“, poručio je on.

Problem vodosnabdijevanja u prigradskim naseljima

Kresojević je prokomentarisao kritike i odbijanje zahtjeva na prethodnim sjednicama Skupštine grada Banjaluka o kreditnom zaduženju kako bi se riješio problem vodosnabdijevanja u potkozarskim mjesnim zajednicama, te poručio da je aktuelnoj gradskoj vlasti prethodna ostavila 165 miliona maraka zaduženja.

„Mi smo došli u situaciju kada smo predložili rješenje skupštinskoj većini za problem vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Banjaluke odnosno potkozarskim mjesnim zajednicama da se onda SNSD ušutio. Njihov izgovor je za to je da je u pitanju kredit. Oni su ti koji su ostavili Banjaluci 165 miliona maraka kredita koje smo mi zatekli na početku mandata. Oni su ti koji su 64 miliona maraka glavnice kredita potrošili na vodosnabdijevanja. Mi smo ti koji smo vratili od početka mandata do danas 74 miliona maraka kredita. Za ovu godinu plaćamo samo 23 miliona KM. Ukoliko oni nisu za kredite neka nam nose one koje su nam ostavili“, naveo je on.

Kresojević kaže da trenutno sve mjesne zajednice u Banjaluci imaju vodu, ali da je to tek privremeno rješenje te da se mora pronaći način kako da se ovaj problem trajno riješi.

„To ne znači da mi smijemo stati sa tačkom rješavanja problema vodosnabdijevanja u tim mjesnim zajednicama. Nastavićemo insistirati, i ako u narednim danima oni ne odgovore i ne zakažu vanrednu sjednicu spremni smo ići sa inicjativom od strane građana da se ono razmatra na narednioj sjednicu“, zaključio je on.

(MONDO)