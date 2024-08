Vulin stigao u Prebilovce: "Pakost je trajala jednu noć, ja sam ipak sa svojim narodom"

Potpredsjednik Vlade Srbije i senator RS Aleksandar Vulin stigao je u Prebilovce kod Čapljine, gdje se obilježava 83 godine od zločina nad srpskim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu, iako mu juče bošnjački politički predstavnici na nivou BiH nisu dozvolili ulazak.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vulin je rekao da je ta mala pakost trajala jednu noć i da mu političko Sarajevo nije dozvolilo prelet aviona u BiH.

"Bili su veliki, važni i snažni, ali ja sam danas, ipak, sa svojim narodom. Neka se oni raduju svojoj pakosti i uživaju malo u tome da oni važni, ali ja sam danas sa svojim narodom", naglasio je Vulin.

On je rekao da mu je čast što je danas u Prebilovcima, svetom mjestu za srpski narod i mjestu srpskog stradanja.

"Mi smo se danas ovdje okupili ne zato da bi ustašama uticali na savjest i ne da bi ih podsjećali na to šta su oni uradili, jer oni to odlično znaju. Ne bi ni radili, da nisu željeli. Mi smo danas ovdje zbog Srba i da sebe podsjećamo na to šta su dočekali naši preci, da se ne bi ponovilo ni nama ni budućim generacijama. Ukoliko srpski narod bude jak i složan, ovo se neće nikada više ponoviti", izjavio je Vulin.

Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin spriječen je juče da prisustvuje obilježavanju 83 godine od zločina nad Srbima u Prebilovcima, jer vlasti na nivou BiH nisu odobrile prelet aviona preko BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je notu Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara, izražavajući nezadovoljstvo zbog sprečavanja Vulina da posjeti Prebilovce. U protestnoj noti je naglašeno da ta odluka nesumnjivo predstavlja kršenje dobrosusjedske diplomatske prakse.

(Srna)