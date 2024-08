Dodik odgovorio na prozivke opozicije: "A da se učlanite u SDA, biće vam lakše?"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve dok ga napadaju Jelena Trivić, Igor Crnadak, Branislav Borenović, Nebojša Vukanović znači da radi dobro i u interesu Srpske.

"Trivić, Crnatku, Borenoviću, Vukanoviću, dok god me vi napadate, znači da radim dobro i u interesu Republike Srpske. Pošto me svaki dan napadate, znači da svaki dan uradim nešto dobro. Počeću da se brinem ako me pohvalite", naveo je Dodik.