Objavljeni finansijski izvještaji: Ko su donatori i na šta su stranke trošile novac u kampanji?

Centralna izborna komisija (CIK BiH) objavila je izvještaje o prometu posebnog računa za finansiranje izborne kampanje. U izvještaju se nalaze podaci na šta su političke stranke i kandidati trošili novac tokom kampanje kao i podaci o donacijama.

Izvor: CBBIH

U skladu sa novim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o finansiranju političkih stranaka, sve političke stranke i nezavisni kandidati koji su učestvovali na Lokalnim izborima 2024. godine, imali su obavezu da tri dana prije dana održavanja izbora Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesu izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje izborne kampanje.

"Političke stranke i nezavisni kandidati bili su u obavezi da izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje izborne kampanje podnesu 03.10.2024. godine. Izvještaj obuhvata period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do 02.10.2024. godine. Izvještaje je dostavilo 111 političkih stranaka i 157 nezavisnih kandidata, dok 5 političkih stranaka i 32 nezavisna kandidata nisu dostavili navedene izvještaje", saopšteno je iz CIK-a.

Izvještaj sadrži sve izvore novčanih i nenovčanih donacija, datum i iznos takve uplate; izvještaj o svim troškovima (rashodima) izborne kampanje, kao i računima dobavljača i izvršilaca usluga, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvještaja.

Na primjer, u izvještaju Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) može se vidjeti da je najviše novca za oglašavanje u medijima otišlo ifrmi K2 d.o.o 140.000 KM i RTRS-u - 105.000 KM. Takođe, SNSD je na oglašavanje na RTV BN potrošio skoro 30.000 KM. Cijeli izvještaj o troškovima oglašavanja SNSD-a možete pročitati OVDJE.

Ukupno za troškove propagande SNSD je potrošio 635.984 KM. U izvještaju se može pronaći spisak donatora stranke među kojima je npr. i biznismen Budimir Stanković.

Partija demokratskog progresa (PDP) za oglašavanje na RTRS-u potrošila je 50.076 KM dok je televiziji BN plaćeno oko 93.000 KM. Američkoj kompaniji META, u čijem vlasništvu su mreže "Fejsbuk" i "Instagram" plaćeno je nešto više od 17.000 KM tokom izborne kampanje.

Oko 83.000 KM potrošeno je za bilborde kompanije "Metromedija" što je bilo vidljivo u Banjaluci gdje su dominirali plakati i slogani PDP-a, tj. Draška Stanivukovića. Cijeli izvještaj pronađite na OVOM LINKU. PDP-u su novac donirali Branislav Borenović, Draško Stanivuković, Nebojša Drinić i mnogi drugi, vidljivo je iz spiska donacija.

Stranka demokratske akcije (SDA) je za propagandu potrošila 659.910 KM, HDZ BiH 441.871 KM, SDP 765.904 KM, NiP 573.379 KM.

Srpska demokratska strnaka (SDS-volja naroda) na reklame je potrošila 223.505 KM (od toga skoro pola za oglase na RTV BN), a Socijalistička partija (SP) 225.451 KM.

U CIK-u napominju da troškovi izborne kampanje koje su političke stranke prijavile u finansijskim izvještajima nisu konačni.

"Političke stranke i nezavisni kandidati koji su učestvovali na izborima, dužni su u roku od trideset dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u Službenom glasniku BiH, podnijeti i finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata izbora (postizborni finansijski izvještaj). Tek u postizbornom finansijskom izvještaju, političke stranke i nezavisni kandidati prijavljuju ukupne troškove izborne kampanje. Za nedostavljanje navedenog izvještaja, Centralna izborna komisija BiH može izreći novčanu kaznu za političke stranke do 10.000 KM, a za nezavisne kandidate do 2.000 KM", podsjećaju u Centralnoj izbornoj komisiji.

Informacija o podnesenim izvještajima o prometu posebnog računa za finansiranje izborne kampanje za lokalne izbore 2024. godine zajedno s dostavljenim izvještajima objavljena je na veb stranici Centralne izborne komisije BiH.

(MONDO)