Dodik o Marfiju: "Biće dan oslobođenja kada ode odavde"

Predsjednik RS Milorad Dodik nada se da je izborom Donalda Trampa prošao period neprijateljstava odlazeće administracije Sjedinjenih Država prema Srpskoj i Srbima, a čiji je jedan od eksponenata američki ambasador u BiH Majkl Marfi koji bezočno laže na štetu Srpske.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je naveo da Marfi nastavlja da ulazi u polemiku sa lokalnim i demokratski izabranim funkcionerima i da nigdje na svijetu ne postoji situacija da jedan ambasador, poput odlazećeg Marfija, misli da svakome ovdje može držati predavanje.

"Upravo zbog takvih reći ću i da su pojedini organi BiH više puta ispitivali moju porodicu... Pitam vas – da li bih, da je bilo ikakvih malverzacija na tom planu, stajao sada ovdje pred vama? Zaista će biti dan oslobođenja kada Marfi ode odavde“, rekao je Dodik komentarišući posljednje izjave Marfija u kojima ga je, između ostalog, optužio da je kriv za sve negativne procese u BiH.

On je naveo da neki američki faktori nastoje da unište određene firme u Srpskoj, iako za navodne malverzacije nemaju dokaze.

"Marfi pita - gdje su pare Srpske? Dakle, oni koji svojom korupcijom i podmićivanjem vladaju čitavim svijetom pitaju ovdje gdje su pare? Pa naravno, mi izlazimo na tržište (kapitala) i sasvim sigurno Srpska sve u tom smislu radi veoma tranparentno", naveo je Dodik.

On je rekao da Srpska danas ima budžetski deficit od 0,6 odsto i dodao da treba pitati Marfija koliki je njegov budžetski deficit.

"Njihova zaduženost je gotovo duplo veća nego domaći proizvod – odnosno 36 hiljada milijardi dolara, iako imaju domaći proizvod od 18 ili 20 hiljada milijardi dolara. A mi imamo zaduženost od 31 odsto BDP-a", rekao je Dodik.

On je dodao da Marfi i njegovi saradnici organizovano rade na štetu Republike, prijeteći i određenim bankama ukoliko budu sarađivale sa ljudima i firmama kojima su nepravedno uvedene američke sankcije.

Dodik je rekao da oni, govoreći da to ne rade, pokazuju dvoličnost i cinizam, misleći da je ovdje svako lud i glup.

"Dakle, to je organizovano. Imate ovdje nekog Toda koji hoda od firme do firme, prijeti, reketira, traži novac i odlazi u banke, bar tako čujem. Ko je on da kontroliše banke?", upitao je Dodik.

(Srna)