Dodik reagovao na saopštenje američke ambasade: "Kako spavate, gospodine Marfi?"

Stvarno sam razočaran da u Ambasadi SAD više nema nikog ko ambasadoru Majklu Marfiju može napisati smisleno saopštenje. Mjesecima iste otrcane fraze, besmislene konstrukcije, sitne podvale i providne manipulacije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je prokomentarisao saopštenje Ambasade SAD, te upitao, šta je konkretno prekršeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu?

"Hajde za promjenu pročitajte Dejtonski sporazum i sve anekse i iznenadićete se koliko puta su prekršeni, ali nijednom od strane Republike Srpske. Vi pravo demokratski izabranih predstavnika naroda da se suprotstave samovolji nelegalnog stranca smatrate prezirom prema demokratiji, a samovolju, suspendovanje parlamenta i nametanje volje pojedinca vrhuncem demokratije", istakao je Dodik.

Vodite ga onda u Ameriku neka vas usrećuje i vama demonstrira tu i takvu demokratiju, istakao je Dodik.

On je naveo da treba da objasne ljudima u BiH kako će očitavanjem otiska prsta birača na 160 biračkih mjesta povećati integritet izbornog procesa.

— Милорад Додик (@MiloradDodik)March 29, 2024

"Kada je to toliko dobro, što to ne koristite u svojoj zemlji? Vi imate više problema s integritetom izbora. Ili zašto se to ne koristi u bilo kojoj zemlji u Evropi? Uzgred, ako niste znali, tih 160 je 2,71 odsto biračkih mjesta. Njima će biti obuhvaćeno 1 odsto birača koji glasaju ili 15.000. Uporno se trudite da porušite sve što domaći političari izgrade", ističe Dodik.

Dodik je poručio da je upravo Marfi, najveća prepreka evropskom putu.

Kada je gospođa (direktor za zapadni Balkan pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelina) Ajnhorst, kao jedina relevantna, dala pozitivo mišljenje, Vi ste pojurili da kažete da nije tako, nismo to učinili mi, napomenuo je Dodik.

"I na kraju, pokažite bar malo stida kada govorite o interesu ljudi u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Svojom bahatošću i bezobzirnošću ostavili ste hiljade običnih ljudi bez prava da imaju račune i primaju plate. Ugrozili ste hiljade njihove djece. Da li Vas je bar malo sramota? Osjećate li bar malo grižu savjesti, ako je imate? Kako spavate, gospodine Marfi", zaključio je Dodik.

(Mondo)